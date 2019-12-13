ПСБ: Потенциал для роста котировок сохраняют акции нефтегазового сектора

К концу недели оптимизм захлестнул мировые рынки. Пока официального подтверждения не последовало, но весьма вероятно американские власти готовы пойти на снижение действующих тарифов на китайский импорт на 50% и отказаться от введения новых ограничений в размере $160 млрд. с 15 декабря. В ответ Китай обязуется увеличить до $50 млрд. закупки сельхозпродукции, что в два раза превышает уровни 2017г. Более того, первая фаза торгового соглашения была одобрена Д. Трампом и по данным СМИ уже сегодня может состояться подписание между торговыми представителями США и Китая. На этом фоне американские индексы обновили исторические максимумы, в ощутимом плюсе торгуются и азиатские площадки. Прорыв во взаимоотношениях США-Китай серьезный фактор для поддержания риск-аппетита и снятия опасений замедления мировой экономики, но насколько продолжительным будет перемирие? Ряд вопросов, включая ситуацию в Гонконге, остается не решенным, что может добавить неопределенности инвесторам.

Сегодня на позитивный настрой участников рынка настраивает и результаты досрочных парламентских выборов в Великобритании, где консервативная партия премьер-министра Б. Джонсона получила 368 из 650 мест. Таким образом, квалифицированное большинство позволяет рассчитывать на то, что сделка по Brexit будет ратифицирована в срок до 31 января. После этого Великобритания вступит в переходный период, который по соглашению с ЕС может продлиться до конца 2022г. Между тем, консерваторы перед выборами пообещали завершить этот процесс до конца 2020г. Б. Джонсону придется пересмотреть действующие соглашения со всеми 27 членами ЕС.

Вчера индекс МосБиржи при поддержке внешнего фона смог продолжить восходящее движение. Внутренние события, - заседание Правления Газпрома по дивидендной политике, не впечатлило инвесторов. Как и ожидалось, повышать выплаты компания будет равномерно и на уровень в 50% от чистой прибыли по МСФО выйдет в 2022 году. Если чистый долг/EBITDA превысит 2,5x, дивиденды могут быть сокращены. Сегодня в центре внимания заседание Банка России по ключевой ставке. Наш базовый прогноз – снижение до 6,25% и в начале следующего года до 6%.

Сохраняющийся оптимизм на мировых рынках сегодня позволит индексу МосБиржи протестировать уровень в 3000 пунктов. Потенциал для роста котировок сохраняют акции нефтегазового сектора.



Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк