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Все жалобы, поданные в ФАС на аукционы по программе переселения из аварийного жилья в городе Братске, признаны необоснованными

Управление Федеральной Антимонопольной Службы по Иркутской области рассмотрело жалобы на четыре аукциона в электронной форме на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в городе Братске для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Братска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братска.

Напомним, накануне мэр Братска Сергей Серебренников проинформировал губернатора Иркутской области и региональное управление ФАС о попытках срыва проведения аукционов по программе переселения из аварийного жилищного фонда.

На аукционы выставлено строительство четырех многоквартирных домов на территории города Братска. Жалобу подала юридическая фирма из Красноярска. Эта организация не оформила ни одного запроса на разъяснение документаций об аукционе, не подавала заявки на участие в аукционах, кроме того, не является строительной организацией. Жалобы поданы на положения документации об аукционе и не являлись существенными, однако могли повлиять на ход и сроки реализации программы.

В итоге Управлением Федеральной Антимонопольной Службы по Иркутской области все четыре пакета документов (документации) об аукционах по программе переселения из аварийного жилья признаны подготовленными в полном соответствии с действующим Законодательством РФ.

- Все жалобы признаны необоснованными, то есть УФАС полностью поддержало администрацию Братска в части законности составления документации. Соответственно все действия заявителя жалобы были абсолютно формальными и признаны необоснованными, - рассказал и.о. заведующего отделом правового сопровождения и размещения муниципальных заказов администрации Братска Сергей Пилявин.