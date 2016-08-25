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"Оттепель" в бизнес-среде. Рынок лизинга демонстрирует рост

Рейтинговое агентство «Эксперт» опубликовало предварительные итоги исследования рынка лизинга за 1 полугодие 2016 года в России. Согласно анализу, рынок лизинга в стране за первые 6 месяцев вырос на 13%. Как складывается ситуация на рынке лизинга Иркутской области? За комментариями SIA.RU обратилось к директору одной из крупнейших лизинговых компаний региона «РАФТ ЛИЗИНГ» Елене Ланцовой.

Сейчас многие финансовые аналитики склоняются к тому, что самое страшное позади. Наметились четкие тенденции к улучшению экономической ситуации в стране. Как рынок лизинга реагирует на изменения?

Рынок лизинга напрямую связан с развитием бизнеса. Это своеобразный индикатор. Серьезное, причем достаточно резкое падение рынка лизинга мы ощутили в середине 2014 года. Тогда провал мы оценили примерно в 25%. В этом состоянии мы находились около года. В середине 2015 года началось небольшое оживление. Вероятно, малый и средний бизнес адаптировался к сложившимся экономическим условиям.

В первой половине 2016 года "РАФТ ЛИЗИНГ" показывает существенный рост - на 20% по отношению к аналогичному периоду 2015 года. Но к показателям начала 2014 года компания еще не вернулась.

Какие отрасли, на ваш взгляд, сейчас демонстрируют развитие?

Безусловно, меньше всего кризис 2014 года сказался на компаниях, ориентированных на экспорт. Лесная отрасль, пожалуй, одна из немногих, демонстрирующих стабильный рост. Прежде всего, развитие отрасли связано с переориентацией лесных компаний. Если раньше на экспорт уходило сырье, затем уже «полуфабрикаты» то сейчас это, в основном, уже готовая продукция, которая востребована не только за рубежом, но и на внутреннем рынке. Сейчас мы все больше закупаем в лизинг спецоборудование, на наших глазах в Иркутской области возводятся целые заводы по глубокой переработке древесины. Это, конечно, не может не радовать.

Если говорить о других отраслях, то наиболее активный рост демонстрируют сельскохозяйственная и пищевая промышленность. Это, безусловно, связано с импортозамещением и госпрограммами поддержки этих отраслей.

Компания «РАФТ ЛИЗИНГ» работает не только в Иркутской области, но и в Бурятии. Так вот там, например, в 2015 году действовала отличная программа по субсидированию покупки объектов в лизинг для производственных компаний. Поддержка со стороны республиканских властей была ощутима.

Насколько банковская система отвечает темпам экономики? Был период, когда банки заняли выжидательную позицию. Все ли «проснулись» в 2016 году? Как складывается ситуация на рынке кредитования?

Банки все еще крайне осторожно подходят к кредитованию малого и среднего бизнеса. Причем региональные банки быстрее реагируют на оживление в бизнес-среде, нежели крупные федеральные. Очень рассчитываем, что во второй половине 2016 года «оттепель» все-таки наступит.

Какие тренды наблюдаются на рынке лизинга в этом году?

Если говорить о рынке лизинга в целом, то, безусловно, сейчас значительно вырос спрос на спецтехнику российских и белорусских производителей. Я бы не стала связывать это с проявлением патриотизма. Основным критерием при выборе, как правило, является цена. Сейчас стоимость техники и запчастей японских, корейских и европейских производителей существенно выросла вслед за курсами валют. И по соотношению «цена-качество» эти позиции уже стали не так привлекательны.

Что касается лизинговых компаний, то сейчас наметился четкий тренд диверсификации источников финансирования. Например, компания «РАФТ ЛИЗИНГ» в этом году запустила проект «Инвестиции».

Для софинансирования лизинга мы стали привлекать деньги частных лиц. Наши продукты очень похожи на банковские. Такие же простые и понятные. Но доходность, конечно, существенно выше. От 13,5 до 16% годовых.

Ваши прогнозы на второе полугодие 2016 года? Какие изменения ожидаете?

Во второй половине 2016 года мы рассчитываем на стабильный рост, сопоставимый с тем, что был в первом полугодии. Очень надеемся, что в Иркутской области региональные власти начнут поддерживать производственные компании малого и среднего бизнеса. Программы субсидирования лизинга весьма успешно действуют в Санкт-Петербурге, Челябинской области, Чувашии, Ханты-Мансийском округе и др. регионах России. Действительно работающие программы хочется видеть и у нас. Это послужит серьезным толчком к развитию производства Иркутской области.