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Байкал - вторая визитная карточка России после Кремля

Байкал – вторая после Кремля достопримечательность, которую россияне считают визитной карточкой страны, однако лишь половина опрошенных знает, где находится озеро. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с Некоммерческим фондом прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» в октябре 2016 года. Исследование приурочено к 20-летию со дня включения озера Байкал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: baikalfund.ru

Участников исследования попросили назвать три главных достопримечательности России. Каждый пятый россиянин (19%) отнес озеро Байкал к числу главных достопримечательностей, являющихся визитной карточкой России, это второй по популярности ответ после Кремля (36%). Чаще остальных главной визитной карточкой России Байкал называли жители Сибирского федерального округа (39% по сравнению со значением по России – 19%).

Распределение ответов на вопрос:«Назовите ТРИ главные достопримечательности России, которые на Ваш взгляд, являются визитной карточной нашей страны»: 1 Кремль 36 % 2 Байкал 19 % 3 Красная площадь 18 % 4 Санкт-Петербург1 2 % 5 Москва 9 % 6 Эрмитаж 8 % 7 Крым 4 % 8 Мавзолей/Ленин 4 % 9 Собор Василия Блаженного 4 %

Также респонденты отвечали на вопрос о том, в каком регионе расположено озеро Байкал. В случае, если респондент не мог назвать регион, ему предлагалась назвать федеральный округ или часть страны. Две трети россиян (65%) сообщили, что знают, где находится озеро Байкал. При этом правильные ответы дали 51% опрошенных: 23% ответили, что озеро находится в Иркутской области, рядом с Иркутском, каждый пятый (19%) сообщил, что оно расположено в Сибири или Сибирском федеральном округе, еще 7% назвали республику Бурятию и 2% — ответили, что Байкал находится в Восточной части страны/на Востоке. Еще 15% дали различные ошибочные ответы относительно расположения озера. 35% опрошенных признались, что не знают, где расположен Байкал.

Лучше остальных о расположении озера Байкал осведомлены жители Сибирского федерального округа, из которых верно ответили на данный вопрос 61% опрошенных, а сообщили о том, что они не знают этого – 18% (по сравнению со значением в целом по стране – 35%).

Большинство опрошенных (62%) считают, что Байкалу грозит серьезная экологическая опасность и необходимо выделять средства из бюджета на его защиту. Более четверти россиян (27%) придерживаются позиции, что в России есть более важные проблемы, которые необходимо решить, а защита озера может подождать. Еще 11% опрошенных затруднились дать ответ на данный вопрос. Чаще остальных о необходимости отнесения проблемы озера Байкала к первостепенным для решения сообщали жители Сибирского и Уральского федеральных округов (70% и 75% соответственно).

И, наконец, участникам опроса было предложено ответить на вопрос о том, какие места в России они лично хотели бы посетить. Более трети опрошенных сообщили, что они хотели бы побывать на Байкале (37%), этот ответ входит в топ-3 мест, куда наши сограждане хотели бы поехать в России (после Крыма (44%) и Санкт-Петербурга (40%).

При этом, если выбирать отпуск на заграничном курорте или на озере Байкал, Байкал предпочтут 61% россиян. Только 29% выбрали бы заграничный отдых.

Чаще остальных о своей заинтересованности в поездке на озеро Байкал сообщали отпрошенные старше 35 лет (от 61-66%), реже всего – молодежь в возрасте до 25 лет (51%).

Анастасия Цветкова, директор фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал», комментирует: «Результаты социологического опроса показали необходимость системной работы над повышением популярности внутреннего туризма. Сограждане открыто проявляют интерес к озеру Байкал, однако высокая стоимость путешествия и отсутствие качественной инфраструктуры приводят к тому, что озеро уступает место другим направлениям для отдыха, а текущие туристические потоки носят хаотичный и зачастую дикий характер.

Нам нужно сосредоточиться как на развитии туристской инфраструктуры, так и над разработкой увлекательных познавательных и эко-маршрутов в тесном диалоге с заповедными территориями. В фонде уже ведется работа по данному направлению».