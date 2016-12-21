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Нефть, доллар, фондовый рынок: чего ждать инвесторам от 2017 года

«2017 год однозначно будет интересным в плане заработков» – так считают в группе компаний «ФИНАМ». На бесплатном семинаре для инвесторов 16 декабря Дмитрий Зотов, коммерческий директор представителя АО «ФИНАМ» в городе Красноярске, рассказал иркутянам, чего ждать от следующего года.

«Инвесторы смогут заработать»

По мнению Дмитрия Зотова, следующий год будет крайне интересным с точки зрения заработков. Если предыдущие четыре года фондовый рынок по сути «стоял» в «боковике», то 2016-й стал «первым бычьим» годом.

Дмитрий Зотов: 2011 год – это был максимум в рамках индекса ММВБ, затем мы четыре года стояли в боковом движении. Для спекулянтов это был рай, конечно: на одном Сбербанке столько сделок сделали, они превышают доходность самого Сбербанка в разы.

Текущий рыночный тренд начался в конце 2015 года и продолжается до сих пор – это первый «бычий» год. Можно провести аналогию: в 2004 году, когда банкротили "ЮКОС", был боковик – потом три года роста, затем, в 2008-м – коррекция. 2009-2011 годы – рост, потом снова коррекция.

«Пузырь будет, но не в ближайшем году»

Несмотря на весь оптимизм, не стоит забывать о том, что на рынке может надуться «пузырь». В качестве примера Дмитрий Зотов привел Китай. В начале 2015 года на китайский рынок пошли «толпы инвесторов».

Дмитрий Зотов: Инвестировали все – домохозяйки, рабочие. С плечами. Потом их урезали, сейчас плечей там нет. Но суть в том, что индекс «сделал» 150%. Это значит, что некоторые бумаги выросли на тысячу и больше процентов.

Наш рынок сейчас недооценен. Какая масса денег может так поднять рынок? Только западные деньги. На нашем рынке они отсутствуют фактически. Им доступ закрыт.

Конечно, инвесторы находят обходные пути, покупают что-то, но это не тот объем. Естественно, пузырь будет, важно его идентифицировать. Но это будет не в ближайшем году.

«Курс будет плавно корректироваться»

Курс валюты по-прежнему зависит от динамики цен на нефть, считает Дмитрий Зотов. Поэтому, чтобы понять, что будет с долларом, нужно смотреть на график нефти.

Дмитрий Зотов: Валюта у нас привязана к нефти. Мы не двигаемся с ней одинаково, движения нефти могут составлять 20%, а у нас в пределах 7%, но тем не менее. Нам кажется, нефть может переоцениться. При цене 55 долларов за баррель сколько должен стоить доллар? 56. А почему он стоит 62 сейчас? В ноябре выплачивается куча займов – 8 млрд, в декабре – 18 млрд.

Фундаментально у нас ожидание, что курс будет плавно корректироваться. Он не будет падать отвесно, потому что нефть не подорожает до 100 долларов, нет причин для резкого роста.

По моим личным ожиданиям, год мы закончим на отметке 62-63, если нефть не улетит куда-нибудь.