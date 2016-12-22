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72 человека погибли в Иркутской области в результате отравления "Боярышником"

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил ответственным подведомственным структурам оказать поддержку детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи со смертью родителей в результате отравления спиртосодержащей жидкостью. Кроме того, рассмотреть возможность помощи при погребении погибших.

Как сообщил первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров, по предварительной информации в связи с массовыми отравлениями граждан в Иркутске суррогатом алкогольных напитков сиротами остались 6 детей. Четверо несовершеннолетних до момента смерти родителей уже находились на воспитании в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, так как имели статус оставшихся без попечения родителей в связи лишением либо ограничением их родителей в родительских правах. Один ребенок временно находится в специализированной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но родственники уже выразили желание принять его в свою семью на воспитание, специалистами органа опеки и попечительства проводится работа по его жизнеустройству. С ребенком по факту чрезвычайного происшествия работает психолог. Еще один ребенок, потерявший при массовом отравлении граждан свою маму, проживает в семье родственников, которые оформляют над ним опеку.

Кроме того, по информации Алексея Макарова в настоящее время министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по поручению Губернатора прорабатывает вопросы оказания помощи в погребении погибших в результате отравления спиртосодержащей жидкостью в рамках мероприятий государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы», а также в соответствии с Законом Иркутской области «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области».

Напомним, по информации министерства здравоохранения Иркутской области в период с 17 по 22 декабря в результате отравления суррогатным средством «Боярышник», который содержит метиловый спирт, по состоянию на 16.00 часов пострадали 118 человек, погибли 72 человека, в том числе 41 человек – в лечебно-профилактических учреждениях, 31 поступили в Бюро судебно-медицинской экспертизы от организаций ритуальных услуг.

22 декабря 2016 года в шести больницах Иркутска находятся 33 человека, шесть выписаны по улучшению состояния здоровья, семь покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.