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Рост налогов неизбежен. В Иркутской области решено не вводить мораторий на кадастровую стоимость

В Иркутской области мораторий на применение результатов кадастровой оценки применяться не будет.

Это значит, что для расчета земельного налога в регионе будет использоваться не наименьшая кадастровая стоимость, а действующая на начало календарного года.

С 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон "О государственной кадастровой оценке», по которому процедура определения кадастровой стоимости до 2020 года будет передана в специально созданные государственные учреждения. Для того, чтобы не допустить неконтролируемого роста налоговой нагрузки и избежать социально-экономической напряженности, в июле правительством России был введен мораторий, фактически «замораживающий» кадастровую оценку.

«Федеральным законом № 360-ФЗ предусмотрен запрет на проведение процедуры по ранее действовавшему порядку с привлечением рыночных оценщиков в период с 2017 до 2020 года. На эти три года данным законом также устанавливается применение для налогообложения кадастровой стоимость, действующей на 1 января 2014 года. При этом, если кадастровая стоимость недвижимости, определенная после этой даты, окажется меньше, то для расчета налога применяется меньшая кадастровая стоимость. Такой порядок будет действовать в регионах, где до 20 декабря 2016 года правительством субъекта принято соответствующее решение. В Иркутской области такого решения принято не было. Это значит, что правило «наименьшей кадастровой» стоимости на недвижимость в нашем регионе распространяться не будет», - поясняет начальник отдела определения кадастровой стоимости филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области Галина Санду.

Проведенный специалистами филиала анализ показал, что действующая кадастровая стоимость земельных участков садоводческих и огороднических объединений в среднем составляет 63,54 руб./кв.м., земельных участков дачных объединений - 235,75 руб./кв.м.

В 2016 году в Иркутской области проводилась переоценка стоимости земельных участков населенных пунктов и земель сельхозназначения. Результаты кадастровой оценки пока не утверждены. В случае, если они будут приняты правительством региона в текущем году, то для налогообложения их будут применять с 2018 года.

Актуальные сведения о кадастровой стоимости своего земельного участка можно узнать на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе «Публичная кадастровая карта» (http://pkk5.rosreestr.ru/). Полную информацию о проведенных в регионе процедурах кадастровой оценки, а также их результатах можно получить в разделе «Фонд данных государственной кадастровой оценки» (https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO).