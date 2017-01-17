Новости

В Приангарье при участии Интерпола обнаружены 6 иномарок, числившихся в федеральном розыске

Входе совместной работы иркутского Интерпола и красноярской полиции обнаружено три автомобиля, похищенных ранее у жителей Приангарья. Всего за сутки установлено 6 транспортных средств, находящихся в федеральном розыске. В мероприятиях по идентификации транспорта были задействованы сотрудники Национального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области, Госавтоинспекции, экспертно-криминалистического центра, а также их коллеги из Японии.

Оперативники обнаружили три автомобиля марки Toyota, ранее похищенные в Иркутске: седан Camry, украденный в марте 2014 года, RAV4, угнанный в ноябре 2012 года, и хэтчбек Allex, похищенный 7 лет назад. Между тем похищенный в Красноярске в 2009 году внедорожник премиум-класса Lexus GX470 был обнаружен сотрудниками ОВД в Иркутске. За те же сутки полицейские идентифицировали еще 2 автомобиля марки Toyota: это Platz, похищенный 10 лет назад у иркутянина и Probox, угнанный в прошлом году у жителя г. Черемхово Иркутской области.

Сейчас транспортные средства помещены на арестплощадку и в ближайшее время будут возвращены законным владельцам. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, сообщают в пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области