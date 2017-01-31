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Новое бюджетное правило: нет ничего более постоянного, чем временное

Подготавливая основные направления бюджетной политики РФ на 2017-2019 годы, финансовые власти рассчитали (или рассчитывали), что стоимость нефти в этот период не опустится ниже 40 долларов за баррель. При этом среднегодовой валютный курс в 2017 году должен был составить 67.5 рубля за доллар. Прошедший январь показал, что расчеты (или надежды) правительства пока оправдываются только наполовину: нефтяные цены как минимум на четверть выше запланированных, однако 60 рублей за доллар – это совсем не то, что ожидалось.

Конечно, одного месяца мало для того, чтобы делать принципиальные выводы. Тем не менее, в правительстве решили изменить правила игры на финансовом рынке.

Начиная с февраля 2017 года, ЦБ РФ по поручению Минфина будет покупать на внутреннем рынке валюту на сумму, превышающую доходы бюджета от продажи нефти при цене в 40 долларов за баррель. При снижении цен на нефть ниже 40 долларов ЦБ РФ будет валюту продавать - но не больше, чем ранее накопленным итогом приобрел.

Купленная валюта пойдет не в Резервный фонд, который к настоящему моменту почти полностью исчерпан, и не в Фонд национального благосостояния, а в некую новую государственную кубышку, которую уже окрестили «Стабилизационный фонд 3.0». При этом появление нового стабфонда неожиданность не стало – обсуждать внесение в Бюджетный кодекс нового постоянного бюджетного правила правительство начало сразу же после окончательного утверждения бюджета на 2017 год. При этом разные ведомства называли разные сроки: Минфин предлагал сделать это весной 2017 года, тогда как в Минэкономики полагали, что необходимые условия сложатся только к концу года, а потому торопиться особо не стоит. Но жизнь внесла свои коррективы, и уже с февраля ЦБ будет работать на валютном рынке по временному бюджетному правилу.

ЦБ РФ сразу же заявил, что новое бюджетное правило не стоит рассматривать как возобновление валютных интервенций для воздействия на номинальный курс рубля, а также призвал различать закупки валюты в новый стабфонд и пополнение резервов ЦБ. Новая схема, по мнению Банка России, позволит снизить волатильность на валютном рынке и «обеспечить более устойчивые и предсказуемые внутренние условия развития», а также будет «способствовать изменению структуры экономики в сторону снижения ее сырьевой зависимости». При этом присутствие ЦБ РФ на валютном рынке не повлияет ни на динамику валютного курса, ни на снижение инфляции до запланированных 4 процентов.

Несмотря на заявления регулятора, аналитики рынка сразу же заподозрили, что цель финансовых властей состоит именно в поддержании умеренно низкого курса рубля по отношению к доллару. Как мы уже писали выше, среднегодовой валютный курс в текущем году определен на уровне 67.5 рубля за доллар. И это не просто ценовой ориентир, это одно из ключевых положений закона о бюджете. А закон, как известно, нужно исполнять.

Кроме формальных требований, более слабый рубль (и об этом мы уже неоднократно писали) приносит в бюджет дополнительные доходы, а также дает определенные преимущества отечественным экспортерам на мировых рынках. И энергичность, с какой правительство, не тратя времени на раскачку, сразу же после нового года приступило к решению этой задачи, говорит о том, что 60 рублей за доллар – это тот уровень, выше которого рубль укрепиться не должен. Поэтому вопрос теперь ставится следующим образом: справятся ли Минфин и ЦБ РФ с поставленной задачей?

Первым объемы финансовых вливаний на валютный рынок оценило агентство Bloomberg – при текущих нефтяных котировках это будет порядка 1 млрд. долларов в месяц, что дает нам покупку не более 50 млн. долларов в день. И даже если объемы увеличатся до 70-80 млн. долларов в день, это все равно будет практически незаметно при дневных оборотах до 5 млрд. долларов. Напомним, что во время последних валютных интервенций в мае-июле 2015 года Центробанк покупал на открытом рынке по 200 млн. долларов в день. То есть регулятор формально прав: увеличение дневного оборота на 1-1.5 процента будет нейтрально в плане воздействия на процесс курсообразования.

Однако помимо прямого финансового воздействия есть еще психологический фактор. Это подтверждают скачки валютного курса после заявления первого вице-премьера Игоря Шувалова на Всемирном экономическом форуме в Давосе и после заявления о начале работы ЦБ РФ по временному бюджетному правилу, начиная с февраля.

С помощью временного бюджетного правила Минфин и ЦБ РФ задают новый тренд – мягкое, но настойчивое воздействие на рубль с целью привести его к новому равновесному значению, когда за один доллар будут давать на 3-5 рублей больше, чем сегодня. Реагируя на изменение условий, некоторые рыночные игроки могут начать скупать валюту одновременно с Центробанком, что создаст дополнительное спекулятивное давление на рубль.

Предварительные оценки того, как скоро это произойдет, можно будет сделать уже в начале следующей недели: в пятницу, 3 февраля, ЦБ РФ должен опубликовать данные о том, какие объемы валюты будут закуплены в феврале, и уже в понедельник, 6 февраля, следует ожидать первой реакции рынка. Мы предполагаем, что целенаправленная работа финансовых властей может принести результаты достаточно быстро: уже к концу первого квартала валютный курс может достичь уровня в 62 рубля за доллар. На более отдаленную перспективу мы сегодня давать прогноз не готовы.

Напоследок небольшое рассуждение. Оценка объемов покупки валюты в каждом следующем месяце будет делаться на основании фактически сложившейся цены на энергоносители, ставок экспортных пошлин и курса рубля за истекший месяц. Таким образом, чем выше стоимость нефти и чем слабее рубль, тем больше денег будет поступать в Стабфонд 3.0. К тому же временное бюджетное правило определяет только то, как будет наполняться новая государственная кубышка, но ничего не говорит о том, на какие цели эти средства будут потрачены.

Поэтому если конечной целью является накопление резервов ради резервов, то временное бюджетное правило с этим будет прекрасно справляться. И тогда к концу года в Стабфонде 3.0. может оказаться, по самым скромным оценкам, от 15 до 20 млрд. долларов. Сегодня правительство уверяет нас, что эти деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета. Однако по мере приближения к президентским выборам приоритеты могут измениться.



Олег Якушев, эксперт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».