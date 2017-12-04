«Едва хватило раздаточных материалов». Иван Казаков, ПАО «Белореченское», о II Байкальской Ярмарке франшиз

2-3 декабря в Иркутске прошла Международная Байкальская Ярмарка франшиз. Своими впечатлениями о Ярмарке и советами по дальнейшей организации таких мероприятий поделился Иван Казаков, юрист по направлению франчайзинга СХ ПАО «Белореченское».

Иван Казаков, юрист по направлению франчайзинга СХ ПАО «Белореченское».

Фото: А. Фёдоров

– По сравнению с прошлым годом, масштабы ярмарки реально возросли, уровень организации стал выше. Конечно, остаются некоторые пробелы. К примеру, можно было сделать разрывы в пленарных заседаниях, чтобы участники имели больше возможностей ознакомиться со стендами тех, кто предлагает сами франшизы.

В целом, прогресс, по сравнению с Ярмаркой 2016 года, разительный. Народу стало гораздо больше, причем не просто праздно шатающихся людей, а именно интересующихся. Спрос и интерес идет конкретный. В основном его проявляют молодые люди в возрасте до 30 лет, которых интересует вложение в бизнес сумм, не всегда больших. Мы были приятно удивлены востребованностью, нам едва хватило раздаточного материала.

В первый день к нам подошли более 50 человек, более половины из них реально заинтересовались франшизой, и два-три человека однозначно настроены открывать. Разговор был настолько серьезный и обстоятельный, что вдавались в такие детали! В этом отношении охват+ организация.. это большой плюс организаторам.

Иван Казаков, юрист по направлению франчайзинга СХ ПАО «Белореченское».

Фото: А. Фёдоров

Справка:

2-3 декабря в Иркутске прошла Международная Байкальская Ярмарка франшиз. В рамках данного мероприятия состоялись деловой форум и выставка ведущих франшиз. Выставка организована Фондом «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддерржке Министерства экономического развития Иркутской области и Российской Ассоциации Франчайзинга.