В Иркутской области выявлена схема уклонения от налогов путем умышленного создания фиктивного документооборота

Межрайонной ИФНС по Иркутской области в рамках выездных налоговых проверок выявлена схема уклонения от налогообложения, используемая налогоплательщиком для минимизации налоговых обязательств. В частности, по результатам проведения инспекцией выездной налоговой проверки вынесено решение о привлечении одного из обществ с ограниченной ответственностью к ответственности за совершение налогового правонарушения .

Основанием для доначисления 2,5 млн рублей налога на добавленную стоимость и 650 тыс. рублей пени и штрафов послужила совокупность фактов, свидетельствующих о нереальности сделки между обществом и его контрагентом. Согласно представленным документам, контрагент осуществлял работы по строительству объекта. Общество для подтверждения правомерности применения налоговых вычетов по НДС представило счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ.

Вместе с тем, руководитель контрагента в ходе проведения допроса пояснила, что выполнение строительных работ планировалось проводить, но фактически они не осуществлялись, подпись в представленном договоре не ее, часть полученных денежных средств, полученных в качестве аванса, возвращена, а часть - по письмам общества перечислена другим организациям. Согласно сведениям, полученным при проведении допросов работников организации, для выполнения договора по строительству объекта привлекались субподрядчики – физические лица, контрагент им не знаком, сотрудники контрагента в выполнении работ на объекте не участвовали. Субподрядчики подтвердили взаимоотношения с обществом по выполнению работ на объекте, при этом указали, что контрагента не знают.

Кроме того, по результатам почерковедческой экспертизы установлено, что подписи от имени руководителя контрагента, изображения которых имеются в копиях счетов - фактур, актах о приемке выполненных работ, справках о стоимости выполненных работ и затрат, выполнены иным лицом. Таким образом, в ходе проверки налоговым органом установлено, что работы на объекте фактически выполнены физическими лицами, которые плательщиками НДС не являются. Из этого следует, что контрагент не осуществлял строительно-монтажные работы, обществом для подтверждения налоговых вычетов по НДС представлены документы, не подтверждающие фактические обстоятельства.

Налоговым органом установлено, юридическим лицом с целью получения необоснованного налогового вычета по налогу на добавленную стоимость умышленно создан фиктивный документооборот по взаимоотношениям с контрагентом.