Иркутская область на 20-м месте по уровню зарплат в России

Иркутская область попала в ТОП-20 регионов по доле зарплат свыше 100 тыс. рублей. Соответствующие данные опубликовали аналитики РИА «Рейтинг».

В регионе есть большое число высокооплачиваемых работников и при этом значительное количество людей с очень низкими доходами. Так, у 3% жителей региона заработок превышает 100 тысяч рублей. При этом доходы 8% жителей едва достигают десяти тысяч рублей. Отметим, что чистая зарплата среднестатистического работника в Иркутской области составляет 27 500 рублей.

В тройке лидеров по уровню зарплат свыше 100 тыс. рублей – Ямало-Ненцкий округ (доля работающих с зарплатой выше 100 тыс. рублей – 23,47%), Чукотский АО округ (20,98%), Москва (17,05%).