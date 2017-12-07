В Братское водохранилище в 2018 году планируется выпустить свыше 200 тысяч штук подрощеной молоди байкальского омуля

В Братское водохранилище в 2018 году планируется выпустить свыше 200 тысяч штук подрощеной молоди байкальского омуля. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко на заседании III Открытого форума при Прокуратуре Иркутской области на тему «Запрет вылова омуля: баланс публичных и частных интересов». Участие в мероприятии приняли заместитель Председателя Правительства региона Антон Логашов, представители министерства сельского хозяйства, министерства природы и экологии, труда и занятости Иркутской области.

Как подчеркнул заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов, главными задачами, стоящими перед участниками открытого форума являются нахождение баланса между публичными и частными интересами в связи с запретом вылова байкальского омуля, четкое определение позиций, выработка рекомендаций и предложений, направленных на сохранение рыбных запасов озера Байкал.

Выступая с докладом, Александр Кириленко отметил, что мероприятия по зарыблению байкальским омулем других водных объектов Приангарья реализуются Правительством Иркутской области с целью снижения промысловой нагрузки на озеро Байкал и поддержания популяции омуля. На Бельском рыбоводном заводе в Усольском районе заготовлено икры байкальского эндемика более двух млн штук. Согласно научным данным, интенсивность роста этого вида рыбы в водохранилищах Иркутской области значительно выше, чем в Байкале. Так в Братском водохранилище омуль до товарных кондиций вырастает за 3-5 лет, тогда как в озере для этого требуется 5-7 лет. Александр Кириленко напомним, что в период с 10 по 12 августа текущего года в Братское водохранилище выпущено 150 тыс. штук подрощенной молоди омуля. Мероприятия по зарыблению Братского водохранилища будут продолжены в ближайшие два года.

Напомним, министерство сельского хозяйства Российской Федерации с целью предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика, начиная с 1 октября 2017 года, установило запрет на промышленный вылов байкальского омуля. В соответствие с новыми правилами для Байкальского рыбохозяйственного бассейна байкальский омуль нельзя будет добывать даже в виде прилова. С октября запрещен любительский лов байкальского омуля на удочку (за исключением вылова его с ледового покрова озера Байкал с использованием бормашовой уды).

Александр Кириленко отметил, что в текущем году были утверждены границы 43 рыбопромысловых участков на озере Байкал. В ходе проведения конкурсов 28 участков перешли в пользование для осуществления промышленного рыболовства, 15 остались свободными, они будут распределены в течение ближайших шести месяцев. Таким образом, на рыбопромысловых участках на озере Байкал в период запрета вылова байкальского омуля предприятия смогут осуществлять вылов таких водных биоресурсов, как щука, плотва, окунь пресноводный, налим.

Первый замминистра также напомнил, что в октябре Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обсудил с руководителем Федерального агентства по рыболовству РФ Ильей Шестаковым вопрос по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в регионе. В настоящее время работа в этом направлении осуществляется только на частных рыбоводных заводах. В Иркутской области нет государственных рыборазводных заводов, которые бы в интересах региона осуществляли производство и выпуск рыбопосадочного материала. В связи с эти у Приангарья есть предложение по строительству выростных прудов на участке в устье реки Сарма для подращивания молоди байкальского озерного сига, хариуса и других видов, инкубированных на Бурдугузском и Бельском рыборазводных заводах. Также предложение включает в себя поэтапное строительство рыборазводного завода на реке Сарма.

Иркутской областью предпринимаются меры по стимулированию развития отрасли товарной аквакультуры в регионе. Разработана и реализуется подпрограмма «Развитие аквакультуры (товарного рыбоводства) в Иркутской области» на 2016-2020 годы

В рамках работы форума заместитель министра труда и занятости Иркутской области Сергей Гаврин сообщил, что ведомство отслеживает ситуацию на рынке труда в территориях, прилегающих к рыбопромысловым районам озера Байкал. Информации о планируемом увольнении работников предприятий рыбопромысловой сферы, о ликвидации предприятий, в том числе получивших рыбопромысловые участки озера Байкал, а также тех, у кого есть квоты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в озере Байкал, в министерство не поступало. По информации, имеющейся по итогам встреч с населением, граждане, ранее осуществляющие добычу омуля, в настоящее время занимаются иными формами самозанятости.

В целях оказания помощи в открытии собственного дела и регистрации в налоговых органах по инициативе министерства труда в ноябре в Слюдянском и Ольхонском муниципальных образованиях состоялась встреча представителей минтруда, минсельхоза с главами поселений, бригадирами рыбопромысловых отрядов, мэрами районов, населением. Учитывая мнение граждан, министерством труда в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 годы предусмотрено финансовое обеспечение и реализация мероприятий в 2018 году, направленных на трудоустройство жителей этих районов.

Ведомством совместно с министерством экономического развития Иркутской области проработан вопрос о проведении обучения граждан, ранее задействованных в сфере добычи и реализации омуля, основам предпринимательской деятельности, оказания помощи в подготовке бизнес-планов и необходимого пакета документов в целях открытия собственного дела на базе Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области». В настоящее время проводится социологический опрос населения во всех населенных пунктах Ольхонского района. Для проведения опроса привлечены администрации поселений. Министерством труда в соответствии с данными, полученным в результате проведенного опроса, будет организован адресный, индивидуальный подход к решению вопроса занятости граждан.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов по итогам заседания форума, предложил участникам встречи направить в ближайшее время предложения по вопросу использования и охраны водных биоресурсов на территории Иркутской области для их включения в список инициатив региона по приоритетному проекту «Байкал: Великое озеро Великой страны», итоговая версия которого будет направлена в Правительство Российской Федерации. Полный доклад по проекту планируется рассмотреть на Совете по стратегическому развитию в 2018 году, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.