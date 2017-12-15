Сбербанк профинансирует строительство жилого комплекса LIFE-Кутузовский на сумму около 19 млрд рублей

Сбербанк предоставит Группе компаний «Пионер» финансирование на строительство в Москве жилого квартала LIFE-Кутузовский. Сумма кредита составит 18,7 млрд рублей, срок кредитования — пять лет.

Жилой квартал бизнес-класса общей площадью 230 тыс. кв.м будет построен в Западном округе столицы на берегу реки Сетунь.

Строительство восьми жилых корпусов будет проходить в два этапа. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на второй квартал 2019 года, полностью проект планируется завершить к середине 2020 года.

«Сбербанк и Группа компаний “Пионер” являются стратегическими партнёрами. Мы с оптимизмом смотрим на развитие компании и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество - отметила Управляющий директор — начальник Управления по работе с клиентами недвижимости Департамента крупнейших клиентов Sberbank CIB Наталья Шемановская. Сбербанком профинансировано строительство шести жилых комплексов и двух апарт-отелей ГК “Пионер” в Москве и Санкт-Петербурге».