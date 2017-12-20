Капитализация крипторынка превысила $600 млрд

В понедельник, 18 декабря, общая капитализация рынка криптовалют превысила отметку $600 млрд. С начала года она увеличилась в 36 раз с $17,7 млрд. За неполный декабрь крипторынок расширился практически в два раза с $306,3 млрд.

Капитализация криптовалют на 19 декабря 2017

(источник: Coinmarketcap)

По данным Coinmarketcap, на сегодняшний день капитализация достигала $642 млрд. Если рынок цифровых валют сохранит прежние темпы роста, то к концу января 2018 года капитализация достигнет $1 трлн долларов.

Больше половины капитализации составляет биткоин, на его долю приходится 50,5% рынка, на Ethereum – 12,84%, на Bitcoin Cash – 6,16%, на Ripple – 5,02%, на Litecoin – 3,11%, на Dash – 1,51%, на Nem – 1,39%, на IOTA – 1,91%, на Monero – 0,96%, на Neo – 0,81%, на другие – 16,25%.

Наибольший интерес у большинства россиян вызывает биткоин, так как они не знают про существование других биткоинов и альткоинов. Хотя по темпам роста биткоин значительно отстает от большинства конкурентов.

Топ-10 криптовалют на 19 декабря 2017

(источник: Coinmarketcap)

Первое место в ТОП-10 по объему капитализации в денежном выражении занимает биткоин. Его капитализация составляет $309 млрд. На втором месте разместился эфир с капитализацией $79,5 млрд. На третьем месте расположился Bitcoin Cash, который образовался в результате хардфорка 2 августа текущего года.

Крипторейдеры и инвесторы называют биткоин цифровым золотом, а лайткоин – цифровым серебром. По последним оценкам в мире существует около 172 тыс. тонн золота. При спот-курсе $1263 за тройскую унцию рынок золота составляет $6,9 трлн., что в 22 раза превышает капитализацию биткоина.

Учитывая, что биржи CBOE и СМЕ запустили фьючерсы на биткоин, в 2018 году интерес к нему продолжит расти. На фоне укрепления биткоина разница между рынком золота и рынком криптовалют будет сокращаться.

Сейчас биткоин находится в коррекционной фазе, чтобы преодолеть отметку в $20 тыс. На бирже Bitfinex курс пары BTC/USD снизился с $19891 до $17255 (это 38,2% от роста с $12730 до $19891).

Владислав Антонов, аналитик Альпари