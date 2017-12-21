«Ставки снизились навсегда». Дмитрий Зотов и Элвис Марламов рассказали иркутским инвесторам, на чем зарабатывать в 2018 году

Фото Н. Понамаревой

Чего ждать от экономики, фондового рынка и доллара в 2018 году? Покупать ли недвижимость и биткоины? Какие акции выбрать для своего портфеля? Об этом рассказали эксперты компании Финам Дмитрий Зотов и Элвис Марламов на ежегодной встрече с инвесторами.

Деньги продолжают дешеветь

Макроэкономические показатели России улучшились по сравнению с 2016 годом: экономика растет, инфляция снижается. В этих условиях ключевая ставка ЦБ продолжит снижение, считают эксперты. Стоимость инструментов, дающих высокую фиксированную доходность, по их мнению, напротив, будет расти.

Фото Н. Понамаревой

Дмитрий Зотов:

– Макроэкономические показатели России стали лучше по сравнению с 2016 годом: ВВП страны растет на 1,6% против падения годом ранее, снижение реальных доходов населения замедлилось до 1,3%, а номинальная зарплата выросла на 7,6%. Инфляция снизилась до 2,7%, и мы считаем, что в этих условиях ставка ЦБ будет стремиться к уровню 6%.

(15 декабря 2017 года Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 7,75% – прим. ред.)

Элвис Марламов:

– Ключевая ставка, по сути, – это стоимость денег. Еще не все инвесторы осознали, что произошла историческая трансформация и ставки снизились навсегда. При такой низкой инфляции заработать даже 10% – большая удача.

На текущий момент доходность банковских депозитов составляет 6-7% годовых, и мы ожидаем ее дальнейшего снижения. Ставки по облигациям федерального займа (ОФЗ) чуть выше – 8-9%. Для сумм в 200-300 тысяч рублей разница в пару процентных пунктов не столь критична. А крупные инвесторы заинтересовались, и в результате мы увидели рост спроса на ОФЗ в 2017 году.

У снижения ставок есть еще одна сторона: кредиты тоже дешевеют. Это позволяет предприятиям вкладывать средства в развитие бизнеса. А компании, уже обслуживающие кредиты, получают супер-преимущество: рефинансировав долги, они, по сути, получают деньги из воздуха. Все это делает их акции более привлекательными.

Рынок взял передышку

Российские компании в 2017 году накопили прибыль, которой начнут делиться в 2018 году. На фондовом рынке это еще не отразилось: основной прирост к индексу дал Сбербанк, рост остальных компаний, по мнению экспертов, еще впереди.

Фото Н. Понамаревой

Элвис Марламов:

– На примере США мы видим, что снижение инфляции и падение ключевой ставки привело к тому, что фондовый рынок вырос в 10 раз за последние несколько лет. Как это работает. Надежная 20-летняя облигация федерального займа дает 10% купонную доходность. Если альтернативные доходности упадут до 5%, инструменты, дающие 10%, вырастут в цене. Но это не быстрая история.

Дмитрий Зотов:

– Я думаю, что ближайшие квартал-два нас ожидает хорошее движение. Фондовый рынок в 2017 году взял передышку: основной прирост к индексу дал Сбербанк. Остальные компании еще не росли. При этом предприятия в 2017 году накопили прибыль, которую начнут выплачивать в 2018 году. По отдельным направлениям мы ждем рывок вверх. Когда будет пик, в конце 2018 или в середине 2019 года, сложно сказать. Наша задача – зарабатывать независимо от того, в какую сторону движется рынок.

Важно помнить, что коррекции будут всегда, часто они выглядят пугающе, но такие моменты для инвесторов – хорошая возможность. Это как пред- или посленовогодняя распродажа: вы идете и покупаете то, что стоило 100 рублей, за 70. В 2016 году рынок снижался на 10%, в 2017 – на 30%. В 2018 году сильной коррекции мы не ожидаем. Но предугадать такие моменты практически невозможно.

Фото Н. Понамаревой

На чем зарабатывать в 2018 году

Недвижимость как объект инвестиций не интересна уже давно. Биткоин покупать поздно, а для доллара момент еще не настал. Актуальная тема, по мнению экспертов, – покупка дивидендных акций и акций компаний, бизнес которых растет.

Фото Н. Понамаревой

Недвижимость: инвесторы уже вышли

Дмитрий Зотов:

– Цены на недвижимость в Иркутске в 2017 году выросли на 4,4%, и им еще есть, куда расти. Во-первых, когда растет экономика в целом, так или иначе дорожает недвижимость. Во-вторых, в Иркутске обеспеченность жильем ниже, чем, например, в Красноярске и в целом по стране. Тем не менее, глобального роста цен я не ожидаю, может быть, на 5-10% в год. Доходность от сдачи в аренду уже в прошлом году была не очень высокой, сопоставимой с доходностью вкладов. Поэтому многие инвесторы из лишней недвижимости уже вышли.

При этом, с точки зрения приобретения для себя и детей, недвижимость остается очень интересной. 2017-2018 гг. – очень удачное время для приобретения жилья, поскольку ставки по ипотеке уже низкие, а цены на недвижимость еще не выросли.

Доллары по весне покупают

Дмитрий Зотов:

– Самое удачное время для покупки доллара – конец марта – начало апреля. Это связано с тем, что в конце первого квартала предприятиям нужно платить сразу три налога: месячный, квартальный и годовой. Экспортеры вынуждены продавать больше валютной выручки для пополнения бюджета, и это оказывает давление на доллар. Ближе к концу 1 квартала 2018 года мы ждем снижения в районе 55-56 руб. за доллар.

Фото Н. Понамаревой

По нашим расчетам, при цене нефти 65 долларов за баррель, доллар должен стоить на уровне 49 рублей. Сейчас американскую валюту поддерживает отчасти политика Минфина, который покупает валюту для пополнения золотовалютных резервов, отчасти тот факт, что на декабрь приходятся выплаты компаний по валютным долгам. Начало коррекции от текущих уровней мы ждем уже с 20-х чисел января.

Биткоин дорог

Дмитрий Зотов:

– Капитализация всего рынка криптовалют оценивается в 500 млрд долларов, что по меркам глобальных денег не очень много. Капитализация биткоина составляет 280 млрд долларов, что сопоставимо с такими гигантами как Кока-Кола. Далее идет эфир с капитализацией 62 млрд долларов. Теоретически рынок криптовалют может вырасти до 2 триллионов долларов, но это будет рост не на 1700%, как в 2017 году.

Для тех, кто хочет попробовать криптовалюты, лучше смотреть на первые две по капитализации: биткоин и эфир.

Однако для покупки биткоина сейчас не самый лучший момент: взлет его был слишком резким за последние пару месяцев. Вероятно, часть инвесторов захочет зафиксировать прибыль.

Дивидендные акции: готовь телегу зимой

Элвис Марламов:

– Дивидендная доходность российских бумаг очень высока относительно бумаг других стран и альтернативных инструментов. Она составляет порядка 10%. Мы предполагаем, что прибыли наших компаний будут расти, соответственно, размер дивидендов тоже будет увеличиваться. Кроме того, мы ожидаем, что снижение ставок в перспективе приведет к росту стоимости самих бумаг.

Фото Н. Понамаревой

Некоторые аналитики начинают активизироваться по дивидендным бумагам накануне отсечки, когда ожидания уже заложены в цену. Мы предлагаем купить заранее. Важно понимать, что дивидендные истории бывают разные: некоторые компании платят дивиденды разово, и после отсечки цена таких акций надолго падает. Там, где компании платят регулярные дивиденды, гэпы (ценовые разрывы – прим. ред.) закрываются быстро. Такие бумаги имеет смысл удерживать в своем портфеле.

Купить весь мир

Для тех, кто хочет составить широко диверсифицированный портфель, есть так называемая единая денежная позиция. Она позволяет использовать для заработка инструменты нескольких рынков сразу.

Дмитрий Зотов:

– Набор инструментов, с которыми можно работать на единой денежной позиции, очень широкий: рублевые акции, облигации и фьючерсы, долларовые еврооблигации. Можно торговать валютами: долларами США, евро, юанями, фунтами стерлингов, гонконгскими долларами. Инвесторам доступны американские акции: весь S&P500 и даже больше – до 4000 бумаг, если быть квалифицированным инвестором. Здесь же можно выбирать стратегии, построенные на российских и зарубежных акциях, на валюте и криптовалютах. По сути, имея один счет, можно покупать весь мир.

Для работы с одним инструментом достаточно сотни тысяч рублей. Для того чтобы составить хороший диверсифицированный портфель, на счете желательно иметь от 3 млн рублей.

Как сэкономить на налогах: лайфхаки для инвестора

Грамотный инвестор думает не только о том, как сохранить и заработать, но и том, как сэкономить на налогах. Такую возможность дают отсрочки по налогам и индивидуальные инвестиционные счета.

Дмитрий Зотов:

– Отличная новость для инвесторов: отсрочку по налогам, которые нужно было заплатить до 1 декабря 2017 года (по итогам 2016 года), продлили еще на год. Это означает, что на деньгах, предназначенных для уплаты налогов, можно еще целый год зарабатывать.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), как известно, в отличие от обычного брокерского счета, позволяет получить налоговый вычет в сумме до 52 тысяч рублей либо по истечении трех лет вывести все деньги с прибылью без уплаты налогов. Максимальный взнос на инвестиционный счет в 2017 году был увеличен с 400 тысяч до 1 млн рублей.

Примеры успешной реализации этой идеи уже есть: в 2015-2017 гг. инвестор вносил на ИИС по 400 тысяч рублей. К концу 2017 года общая сумма счета составила 3,5 млн рублей. Налог с заработанных 2,3 млн рублей этот инвестор не заплатит и сэкономит, таким образом, почти 300 тысяч рублей.