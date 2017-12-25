Иван Буев, «ФТК-Фактор»: «В кризис не так важно, чем ты владеешь, важнее, какими знаниями и навыками обладаешь, как быстро способен обучаться новому»

О выросшей конкуренции на рынке банковских услуг, о развитии в состоянии неопределенности, о хайпе вокруг биткойна и многом другом в нашей постоянной рубрике рассуждает руководитель представительства факторинговой компании «ФТК-Фактор» в г. Иркутске Иван Буев.

Фото: А.Федорова

Про банки. Я пользуюсь услугами нескольких банков, в том числе зарплатной картой Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ) и дебетовой картой Сбербанка. В АТБ мне приятно одновременное наличие кэшбэка и начисления процента на остаток по карте, а также возможность снять средства без комиссии в любом банкомате вне зависимости от его принадлежности банку. В Сбербанке, кроме карты, также имею несколько счетов для текущих расчетов и вкладов.

Сбербанк я выбрал не просто традиционно, а потому, что в нашем регионе преобладают:

а) держатели карт именно этого банка – удобно для срочных и мгновенных переводов;

б) поставщики услуг, которые сотрудничают с банком –оплата коммунальных услуг не вызывает проблем;

в) самая развитая терминальная сеть – в шаговой доступности устройства самообслуживания.

Также привлекает самый удобный интернет-банк из тех, что я использовал до сих пор. Одним словом, удобно при дистанционной работе.

В будущем интересно будет попробовать «в деле» дебетовую карту банка «Тинькофф», в том числе во время путешествий в другие страны.

Про выбор банка. Я обращал внимание на надежность (устойчивое развитие, рейтинги, доля государства в капитале), доступность, технологичность. А при выборе банка для сохранения накоплений (безусловно, который входит в АСВ) – еще и качество обслуживания и уровень ставок.

Про криптовалюты. О блокчейне, ICO (Initial coin offering), майнинге и биткойне сейчас не говорит только ленивый. Блокчейн безусловно заслуживает внимательного изучения, эта технология уже используется в различных проектах, а также и участниками финансового рынка, в частности рынка факторингового.

ICO специфичная форма привлечения инвестиций для бизнеса, сейчас ее пытаются «оседлать» преимущественно стартаперы и IT-компании. Начинающим инвесторам, мечтающим разбогатеть на вложениях в ICO, рекомендовал бы очень внимательно изучать все детали каждого конкретного случая этой формы коллективного финансирования, особенно учитывая такие факторы, как отсутствие госрегулирования и потенциально высокий риск мошенничества (когда средства собираются не под реальный проект, а ради быстрого обогащения организаторов).

Больше всего хайпа я наблюдаю вокруг биткойна – в прессе, в сетях, в кафе и даже на улице! Настоящая криптолихорадка. На мой взгляд, биткойн из криптовалюты превратился в огромный пузырь, который очень агрессивно нагнетается, и не исключено, что для его расширения вкладываются значительные деньги. Резкое падение котировок биткойна уже происходило и ожидаемо в ближайшем будущем, скорее всего неоднократное. Многие считают, что в скором времени пузырь окончательно лопнет, но любителей азарта и легких денег, похоже, это не останавливает.

Про российскую банковскую систему. Я доверяю российской банковской системе, ведь деятельность банков достаточно жестко регулируется государством в лице Банка России. Это приводит в основном положительным результатам – снижаются риски вкладчиков, оздоравливается в целом финансовый сектор за счет вывода с рынка недобросовестных игроков.

О негативных последствиях говорят как сами банкиры, так и представители реального сектора экономики. Многие представители рынка уже поговаривают об излишней зарегулированности и тенденции на огосударствление банковского рынка, что может привести к падению конкуренции, в том числе и по отношению к внешнему рынку.

На фоне отзыва банковских лицензий мне часто задают вопрос: «Что если ЦБ отзовет у вас лицензию»? Поспешу успокоить: этого не случится. Во-первых, факторинговая деятельность не лицензируется, а рынок факторинга в РФ не регулируется Центробанком. В частности потому, что Факторы не привлекают средства физлиц – вкладчиков. Во-вторых, поскольку я работаю в компании, которая не является кэптивной (не обслуживает ограниченный круг клиентов, являющихся одновременно клиентами одной финансово-промышленной группы), работает самостоятельно и привлекает фондирование различных банков, то риск отзыва лицензии одновременно у всех банков, где мы получаем фондирование, ничтожно мал.

Про сбережения. Для хранения средств мне интересен Сбербанк, прежде всего, своей надежностью – это крупнейший системно-значимый банк с высокой долей государства в капитале (50% +1 акция).

Про кредиты. Несколько лет назад я дважды оформлял потребительские кредиты в Россельхозбанке на приобретение загородного участка и строительство загородной недвижимости. Оба раза была возможность взять кредит сроком от 1 до 3-х лет, без поручителей и залога, под невысокий процент. Кредиты давно погасил в срок и раньше срока, поэтому периодически от банка приходит рассылка с новыми предложениями.

Про отношение банков к клиентам. Я проживаю в Иркутске более 10 лет. За это время конкуренция за клиента на рынке банковских услуг очень выросла. Концентрация банков в нашем городе еще 2-3 года назад была на пике и едва ли не самой высокой на тысячу жителей по сравнению с другими городами СФО. Лично мне не приходилось сталкиваться со случаями пренебрежительного отношения к клиенту со стороны менеджеров банков. Чего, к сожалению нельзя в полной уверенности сказать про другие рынки, например рынок розничной торговли.

К примеру, Сбербанк. Я впечатлен его внешними и структурными изменениями. В период с 1996 по 2001 гг. я работал в одном из региональных отделений Сбербанка (в сфере IT) и видел банк, что называется, изнутри. В частности – механику бизнес-процессов. Тогда многие называли банк «Сберкасса» и в этом слове звучал пренебрежительный и негативный оттенок. Уже тогда в банке начинались первые этапы реформирования и появились первые зачатки клиентоориентированного подхода. Сегодня это совершенно другой банк – современный, технологичный, непрерывно развивающийся. Я иной раз слышу критику в адрес этого банка от некоторых друзей в Фейсбуке, но не нужно забывать, что количество операций с клиентами , как и число клиентов в Сбербанке огромно и не сравнится ни с одним другим банком страны.

О том, что такое действительно клиентоориентированность, я также не понаслышке узнал в свое время в НОМОС-БАНКе. Работа в этом банке в период 2004-2009гг для меня была хорошей школой как в части риск-анализа, так и в сфере продаж банковских продуктов.

Про финансовые принципы. Считаю, что нужно жить по средствам и искать новые возможности для развития. Если инвестировать в высокорискованные инструменты, то ровно столько, сколько не страшно потерять без ущерба для семьи. Резервировать часть регулярного дохода, как в подушку безопасности, так и на новые проекты.

Про инвестиции. В акции и ПИФы последние годы не инвестировал, хотя некоторый опыт работы с этими инструментами имеется. Несколько раз инвестировал в недвижимость, но не с целью перепродажи, а с целью сохранения средств и повышения качества жизни семьи.

Про траты. Я трачу деньги на респектабельные автомобили, яхты и самолеты... шучу, это ведь все «игрушки для взрослых» (смеется)! Не думаю, что буду оригинален – как и у большинства соотечественников, существенные статьи расходов – это ТНП (товары народного потребления), хотя не люблю «лишние» вещи...

В семье давно применяем правило – если чем-либо не пользуемся год или более – нужно избавиться, тем более, что сейчас есть немало возможностей для благотворительности. В последние годы стал больше вкладывать в образование детей, поскольку считаю это действительно важным. Приятно потратить деньги на активный отдых и увлечения, спортивное и туристическое снаряжение, подарки для близких и друзей.

Про первые деньги. Точно не помню, когда был заработан первый рубль, наверное, лет в 11-12. Будучи школьником, в летнее время работал на кирпичном заводе в поселке, причем почти на всех технологических стадиях (тогда еще многое делалось вручную). Часть заработанных денег тогда отдал матери, на остальные купил велосипед.

Про отдых. Пляжный отдых мне мало интересен, скучно (улыбается). Предпочитаю активный отдых на природе с семьей или друзьями. В уходящем году времени для отдыха было совсем немного, удалось лишь пару-тройку раз выбраться на Байкал. Но хочу сказать, что это великое море мощно заряжает своей энергетикой на долгое время для плодотворной работы.

В следующем году, кроме «зарядки» Байкалом, хотелось бы побывать в Грузии или Армении. Интересно погружение в атмосферу этих народов (культурные традиции, архитектура, природа, музыка, кухня, виноделие…)

Про кризис. Кризисов на моей памяти было несколько. Если говорить о последнем, то без падения доходов не обошлось, особенно в первый год, в виду сжатия спроса, сокращения рынка, на котором работаю, оптимизации расходов компании. Как ни странно, но последний кризис, в отличие от всех предыдущих, лично мне принес больше уверенности в том, что и в состоянии неопределенности любой человек может жить и развиваться, даже привыкнуть к этой неопределенности, извлекая из нее пользу.

Многие считают, что мир вступил в эпоху «турбулентности». Зачастую не так важно, чем ты владеешь, на мой взгляд, чаще важнее, что ты умеешь, какими знаниями, навыками и человеческими качествами обладаешь, как быстро способен обучаться новому, насколько гибко можешь мыслить и так далее. В кризисный период также особенно важно, насколько ты можешь быть надежным (сотрудником, партнером, другом, «тылом» и т.д.).

Про новый год. Заканчивается последний месяц года. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить с наступающим Новым 2018 Годом моих коллег, а также читателей портала SIA.RU. Желаю вам в следующем году взвешенных решений с одной стороны, с другой – искать возможности для эксперимента. Совсем не обязательно в сфере финансов, пробовать что то новое, что может улучшить Вашу жизнь, сделать счастливее Вашу семью, близких людей и друзей, сделать немного лучше наш город и страну. Ярких эмоций и впечатлений, здоровья и удачи!.