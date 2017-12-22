ТОП-10 событий РУСАЛа в Братске

РУСАЛ определил ТОП-10 событий 2017 года в Братске. В десятку самых значимых для завода и города вошли производственные достижения, экологические проекты, культурные и научные фестивали, поддержка спорта.

1. 40 миллионов тонн алюминия

В январе на БрАЗе произвели 40-миллионную тонну алюминия с момента пуска предприятия.

Этому событию была посвящена юбилейная выливка. Металл был получен из электролизера №1224, с которого начинался трудовой путь коллектива БрАЗа в июле 1966 года.

2. Уникальный трансформатор

БрАЗ стал первым заводом в России, на котором установили новое уникальное оборудование - трансформатор с алюминиевыми обмотками высокого напряжения. Это полностью отечественная разработка, и ее внедрение позволит экономить порядка 350 тысяч киловатт электроэнергии в год.

3. Новая обрабатывающая техника

На БрАЗе продолжили реализацию большой программы по техническому перевооружению завода, стартовавшую в 2015 году. На смену старым моделям приходят более производительные машины, разработанные инженерами РУСАЛа. С начала реализации проекта на предприятии появились 40 новых единиц спецтранспорта. Парк обрабатывающей техники полностью обновится до 2020 года.

4. Год экологии на БрАЗе

В Год экологии БрАЗ посетили губернатор Приангарья, депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Иркутской области, представители государственных контролирующих органов, научного сообщества, общественности, промышленных предприятий, руководство города Братска. Гостям провели экскурсии, рассказали об основных направлениях экологической программы и проектах по снижению выбросов, реализующихся на БрАЗе. Основной из них - внедрение новой технологии производства алюминия «Экологический Содерберг», в том числе монтаж высокоэффективных газоочистных установок.

5. «Зеленая волна»

РУСАЛ провел в городах присутствия масштабный весенне-осенний экологический марафон «Зеленая волна». По его итогам зеленый фонд Братска увеличился на 800 деревьев и кустарников, дважды прошла акция по уборке берега Ангары, было поддержано 10 проектов озеленения, сумма грантов составила около 100 тысяч рублей. Впервые в городе состоялся фестиваль «Зеленка» и тематический праздник, а сотрудники БрАЗа стали героями экологического видеоклипа.

6. Культурный и научный фестивали РУСАЛа

Культурный и научный фестивали РУСАЛа в Братске прошли с аншлагом. Выступление студентов школы-студии МХАТ в рамках «РУСАЛ ФестивAL Театр» стало для братчан ярким сюрпризом. За четыре дня фестиваля науки состоялись экскурсии на БрАЗ, интеллектуальный квиз и биологический квест, на основной площадке фестиваля можно было погрузиться в виртуальную реальность, познакомиться с технологией 3D-сканирования, посетить ALюминиевую мастерскую, изучить микроорганизмы под микроскопом, попробовать себя в роли настоящего хирурга и многое другое.

7. День металлурга в новом формате

День металлурга в этом году РУСАЛ провел в новом формате. Братчане, как и жители других городов присутствия компании, впервые увидели грандиозное свето-музыкальное мэппинг-шоу «АLхимия света». Специально для этого на центральной улице было отключено освещение. С праздником металлургов и всех горожан поздравила легендарная группа «Рондо» и ее солист Александр Иванов.

8. Фестиваль бетонных скульптур

Фестиваль бетонных скульптур вышел в финал регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Организатором Фестиваля выступила администрация Братска, финансирование полностью взял на себя РУСАЛ. Аллея бетонных скульптур, выкрашенных в бронзовый цвет с оттенками благородных металлов, стала уникальной достопримечательностью города, а любимые герои советских мультфильмов, «поселившиеся» в Парке металлургов - объектами для интересных снимков.

9. «На лыжи!»

Братчанин Александр Ябуров – участник проекта «На лыжи!» достойно выступил на Кубке РУСАЛа и En+ Group, который проходил в Хакасии. В финальных соревнованиях среди юношей и девушек 13-16 лет спортсмен завоевал 3 медали. «На лыжи!» - благотворительный проект, который призван повысить интерес школьников к спорту, сформировать систему подготовки олимпийского резерва и возродить чемпионские традиции сибирских лыжников.

10. «Территория РУСАЛа»

В Братске на грант за победу в конкурсе «Территория РУСАЛа» открылась единственная в регионе техническая лаборатория автомотоспорта. Почти полтора миллиона выигранных средств ушло на ремонт и закупку оборудования. В школе появились различные станки, гидравлический пресс и набор ручного инструмента. Главная идея, которую позволит реализовать техническая лаборатория - создание зимних картов.

Справка:

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ - крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.