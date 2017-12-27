ВостСибтранскомбанк объявил режим работы в новогодние праздники 2018 года

Операционный офис «Улан-Удэнский» с клиентами не работает

Операционный офис «Экспресс» с клиентами не работает

Операционный офис «Северобайкальский» с клиентами не работает

Операционный офис Муйский» с клиентами не работает

Операционный офис «Новочарский» с клиентами не работает

Дополнительный офис «Центральный» 05.01.2018г. с 10.00 до 13.30 (кассовое обслуживание юридических и физических лиц) (без перерыва на обед)

Иркутский дополнительный офис с клиентами не работает

Усольский дополнительный офис с клиентами не работает

Слюдянский дополнительный офис с клиентами не работает

Черемховский дополнительный офис 30.12.2017г. с 09.00 до 15.00 (кассовое обслуживание физических лиц) (без перерыва на обед)

Зиминский дополнительный офис с клиентами не работает

Саянский дополнительный офис 05.01.2018г. с 10.00 до 14.00 (инкассация, кассовое обслуживание юридических и физических лиц) (без перерыва на обед)

Нижнеудинский дополнительный офис с клиентами не работает

Тайшетский дополнительный офис с клиентами не работает

Братский дополнительный офис с клиентами не работает

Вихоревский дополнительный офис 30.12.2017г. с 10.00 до 15.00 (кассовое обслуживание физических лиц) (без перерыва на обед) 05.01.2018г. с 10.00 до 15.00 (кассовое обслуживание юридических и физических лиц) (без перерыва на обед)

Усть-Кутский дополнительный офис с клиентами не работает

Железногорский дополнительный офис 30.12.2017г. с 10.00 до 15.00 (кассовое обслуживание физических лиц) (без перерыва на обед)

Дополнительный офис «Магистральный» 30.12.2017г., с 10.00 до 15.00 (без перерыва на обед) 05.01.2018г. с 10.00 до 15.00 (кассовое обслуживание физических лиц) (без перерыва на обед)

Операционный офис «Горняк» с клиентами не работает

Новоигирминский операционный офис с клиентами не работает

Операционная касса «На Маяковского» 30.12.2017г. с 08.30 до 18.00 (обеденный перерыв с 12.30 до 13.30)

Операционная касса «Университетская» 30.12.2017г. с 09.00 до 19.00 (обеденный перерыв c 12.00 до 12.30, тех.перерыв с 17.00 до 17.30) 04.01.2018г. с 09.00 до 18.00 (обеденный перерыв c 12.00 до 12.30, тех.перерыв с 17.00 до 17.30)

Операционная касса «На Мира» 30.12.2017г. с 09.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

Операционная касса «3-ая Ангарская» с клиентами не работает

Операционная касса «Иркутская» 30.12.2017г. с 09.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) 08.01.2018г. с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

Операционная касса «Хомутовская» с клиентами не работает

Операционная касса «На Ядринцева» с клиентами не работает

Операционная касса «2-я Шелеховская» с клиентами не работает

Операционная касса «Зиминская» 04.01.2018г. с 09.00 до 17.00 (кассовое обслуживание юридических и физических лиц) (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)

Операционная касса «Восточная» с клиентами не работает

Операционная касса «2-я Восточная» 05.01.2018г. с 09.00 до 17.00 (кассовое обслуживание юридических и физических лиц) (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)

Операционная касса «Транспортная» 30.12.2017г. с 10.00 до 14.00 (без перерыва на обед) 06.01.2018г. с 10.00 до 14.00 (без перерыва на обед)

Операционная касса «Новая» 30.12.2017г. с 09.00 до 13.00 (без перерыва на обед) 05.01.2018г. с 10.00 до 14.00 (без перерыва на обед)

Операционная касса «Тайшетская» 30.12.2017г. с 08.00 до 15.00 (без перерыва на обед) 05.01.2018г. с 10.00 до 14.00 (без перерыва на обед)

Операционная касса «Суворовская» с клиентами не работает

Операционная касса «Нижнеудинская» 04.01.2018г. с 09.00 до 14.00 (без перерыва на обед)

Операционная касса «2-я Нижнеудинская» с клиентами не работает

Операционная касса «3-я Нижнеудинская» с клиентами не работает

Операционная касса «Черемховская» 30.12.2017г. с 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 14.00 до 15.00)

Операционная касса «2-я Черемховская» 30.12.2017г. с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

Операционная касса «3-я Черемховская» с клиентами не работает

Операционная касса «Усольская» 23.12.2017г. с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) 30.12.2017г. с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) 05.01.2018г. с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

Операционная касса «2-я Усольская» с клиентами не работает

Операционная касса «3-я Усольская» 23.12.2017г. с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) 30.12.2017г. с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) 05.01.2018г. с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

Операционная касса «Привокзальная» 23.12.2017г. с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) 30.12.2017г. с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) 05.01.2018г. с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

Операционная касса «Ульканская» 30.12.2017г. с 10.00 до 15.00 (без перерыва на обед) 05.01.2018г. с 10.00 до 15.00 (без перерыва на обед)

Операционная касса «Казачинская» с клиентами не работает

Операционная касса «Усть-Кутская» с клиентами не работает

Операционная касса «На Энгельса» 30.12.2017г. с 09.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) 08.01.2018г. с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

Операционная касса «Октябрьская» с клиентами не работает

Операционная касса «На Депутатской» 30.12.2017г. с 09.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) 08.01.2018г. с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

Операционная касса «Саянская» 30.12.2017г. с 10.00 до 15.00 (без перерыва на обед) 05.01.2018г. с 10.00 до 15.00 (без перерыва на обед)

Операционная касса «Илимская» с клиентами не работает

Операционная касса «Байкальская» с клиентами не работает

Операционная касса «Ново-Ленинская» 30.12.2017г. с 09.00 до 18.00 Читайте также: Как работают банки в новогодние праздники 2018 года Как работает Примсоцбанк в новогодние прадники (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) 08.01.2018г. с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

Операционная касса «Падунская» с клиентами не работает

Операционная касса «Братская» с клиентами не работает

Операционная касса «На Обручева» с клиентами не работает