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ВостСибтранскомбанк объявил режим работы в новогодние праздники 2018 года

27 декабря 2017

АО «ВостСибтранскомбанк» установил следующий режим работы с клиентами  в выходные дни и нерабочие праздничные дни на период с 30.12.2017г. по 08.01.2018г.

Операционный офис «Улан-Удэнский»

с клиентами не работает

Операционный офис «Экспресс»

с клиентами не работает

Операционный офис «Северобайкальский»

с клиентами не работает

Операционный офис Муйский»

с клиентами не работает

Операционный офис «Новочарский»

с клиентами не работает

Дополнительный офис «Центральный»

05.01.2018г. с 10.00 до 13.30

(кассовое обслуживание юридических и физических лиц)

(без перерыва на обед)

Иркутский дополнительный офис

с клиентами не работает

Усольский дополнительный офис

с клиентами не работает

Слюдянский дополнительный офис

с клиентами не работает

Черемховский дополнительный офис

30.12.2017г. с 09.00 до 15.00

(кассовое обслуживание физических лиц)

(без перерыва на обед)

Зиминский дополнительный офис

с клиентами не работает

Саянский дополнительный офис

05.01.2018г. с 10.00 до 14.00

(инкассация, кассовое обслуживание юридических и физических лиц)

(без перерыва на обед)

Нижнеудинский дополнительный офис

с клиентами не работает

Тайшетский дополнительный офис

с клиентами не работает

Братский дополнительный офис

с клиентами не работает

Вихоревский дополнительный офис

30.12.2017г. с 10.00 до 15.00

(кассовое обслуживание физических лиц)

(без перерыва на обед)

05.01.2018г. с 10.00 до 15.00

(кассовое обслуживание юридических и физических лиц)

(без перерыва на обед)

Усть-Кутский дополнительный офис

с клиентами не работает

Железногорский дополнительный офис

30.12.2017г. с 10.00 до 15.00

(кассовое обслуживание физических лиц)

(без перерыва на обед)

Дополнительный офис «Магистральный»

30.12.2017г., с 10.00 до 15.00

(без перерыва на обед)

05.01.2018г. с 10.00 до 15.00 (кассовое обслуживание физических лиц)

(без перерыва на обед)

Операционный офис «Горняк»

с клиентами не работает

Новоигирминский операционный офис

с клиентами не работает

Операционная касса «На Маяковского»

30.12.2017г. с 08.30 до 18.00

(обеденный перерыв с 12.30 до 13.30)

Операционная касса «Университетская»

30.12.2017г. с 09.00 до 19.00

(обеденный перерыв c 12.00 до 12.30, тех.перерыв с 17.00 до 17.30)

04.01.2018г. с 09.00 до 18.00

(обеденный перерыв c 12.00 до 12.30, тех.перерыв с 17.00 до 17.30)

Операционная касса «На Мира»

30.12.2017г. с 09.00 до 18.00

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

Операционная касса «3-ая Ангарская»

с клиентами не работает

Операционная касса «Иркутская»

30.12.2017г. с 09.00 до 18.00

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

08.01.2018г. с 09.00 до 15.00

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

Операционная касса «Хомутовская»

с клиентами не работает

Операционная касса «На Ядринцева»

с клиентами не работает

Операционная касса «2-я Шелеховская»

с клиентами не работает

Операционная касса «Зиминская»

04.01.2018г. с 09.00 до 17.00

(кассовое обслуживание юридических и физических лиц)

(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)

Операционная касса «Восточная»

с клиентами не работает

Операционная касса «2-я Восточная»

05.01.2018г. с 09.00 до 17.00

(кассовое обслуживание юридических и физических лиц)

(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)

Операционная касса «Транспортная»

30.12.2017г. с 10.00 до 14.00

(без перерыва на обед)

06.01.2018г. с 10.00 до 14.00

(без перерыва на обед)

Операционная касса «Новая»

30.12.2017г. с 09.00 до 13.00

(без перерыва на обед)

05.01.2018г. с 10.00 до 14.00

(без перерыва на обед)

Операционная касса «Тайшетская»

30.12.2017г. с 08.00 до 15.00

(без перерыва на обед)

05.01.2018г. с 10.00 до 14.00

(без перерыва на обед)

Операционная касса «Суворовская»

с клиентами не работает

Операционная касса «Нижнеудинская»

04.01.2018г. с 09.00 до 14.00

(без перерыва на обед)

Операционная касса «2-я Нижнеудинская»

с клиентами не работает

Операционная касса «3-я Нижнеудинская»

с клиентами не работает

Операционная касса «Черемховская»

30.12.2017г. с 09.00 до 16.00

(обеденный перерыв с 14.00 до 15.00)

Операционная касса «2-я Черемховская»

30.12.2017г. с 09.00 до 17.00

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

Операционная касса «3-я Черемховская»

с клиентами не работает

Операционная касса «Усольская»

23.12.2017г. с 9.00 до 16.00

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

30.12.2017г. с 9.00 до 16.00

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

05.01.2018г. с 9.00 до 16.00

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

Операционная касса «2-я Усольская»

с клиентами не работает

Операционная касса «3-я Усольская»

23.12.2017г. с 9.00 до 16.00

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

30.12.2017г. с 9.00 до 16.00

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) 05.01.2018г. с 9.00 до 16.00

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

Операционная касса «Привокзальная»

23.12.2017г. с 9.00 до 16.00

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

30.12.2017г. с 9.00 до 16.00

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

05.01.2018г. с 9.00 до 16.00

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

Операционная касса «Ульканская»

30.12.2017г. с 10.00 до 15.00

(без перерыва на обед)

05.01.2018г. с 10.00 до 15.00

(без перерыва на обед)

Операционная касса «Казачинская»

с клиентами не работает

Операционная касса «Усть-Кутская»

с клиентами не работает

Операционная касса «На Энгельса»

30.12.2017г. с 09.00 до 18.00

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

08.01.2018г. с 09.00 до 15.00

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

Операционная касса «Октябрьская»

с клиентами не работает

Операционная касса «На Депутатской»

30.12.2017г. с 09.00 до 18.00

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

08.01.2018г. с 09.00 до 15.00

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)

Операционная касса «Саянская»

30.12.2017г. с 10.00 до 15.00

(без перерыва на обед)

05.01.2018г. с 10.00 до 15.00

(без перерыва на обед)

Операционная касса «Илимская»

с клиентами не работает

Операционная касса «Байкальская»

с клиентами не работает

Операционная касса «Ново-Ленинская»

30.12.2017г. с 09.00 до 18.00

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