Мировая экономика в 2018 году: США и Китай усилят соперничество за мировое лидерство

Экономика США

Импульс роста ВВП США останется в силе. Ожидания укрепления ВВП США на 2018 год находятся на уровне 3,3%-3,5%, инфляция – около 2%, уровень безработицы – не выше 3,9%. Среди сильных сторон экономической системы – реализация реформы налогового сектора, уплотнение сектора занятости, улучшение инвестиционной составляющей внутри небольших форм бизнеса и активизация потребительского спроса. ФРС США, который с февраля возглавит Джером Пауэлл, пересмотрит процентную ставку на повышение трижды в 2018 году: в марте, июне и октябре-ноябре.

Еврозона

Темпы роста ВВП на 2018 год в еврозоне ожидается в границах 0,7%-1,3%. Уровень безработицы ожидается в пределах 8,3%-8,8%. Плавное улучшение будет наблюдаться за счет оптимизации миграционных условий и улучшения финансовой составляющей в компаниях, которые начнут активнее создавать рабочие места. Пересмотр процентной ставки в 2018 году находится под большим вопросом. Отказ от программы стимулирования намечен на середину осени 2018 года.

Китай

Темп роста ВВП Поднебесной в 2018 году по прогнозам составит 6,8%-6,9%. Китай сохранит курс на укрепление позиций юаня на мировой арене за счет увеличения доли расчетов в национальных валютах с торговыми партнерами и полного контроля за колебаниями национальной валюты.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари