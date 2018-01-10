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Иркутская нефтяная компания: рекорды и достижения 2017 года

10 января 2018

Флагманом роста нефтегазовой отрасли региона назвал Иркутскую нефтяную компанию председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, выступая на традиционном новогоднем губернаторском приеме.

<p>Фото: irkutskoil.ru</p>

Фото: irkutskoil.ru

Спикер регионального парламента упомянул о том, что помимо наращивания производственного потенциала ИНК вошла в число девяти лучших в стране компаний, организовавших экологически чистое производство. В конце прошлого года Иркутская нефтяная компания была отмечена наградой и дипломом победителя рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области в номинации «Нефтегазохимический и фармацевтический комплекс». 

Иркутская нефтяная компания второй год подряд удерживает статус крупнейшего налогоплательщика региона: в 2017 году ИНК увеличила по сравнению с 2016 годом объем налоговых отчислений в региональную казну на 17% до 13 млрд рублей. По прогнозным данным, доля отчислений ИНК в доходной части бюджета Иркутской области по итогам 2017 года составит 10%. Компания является привлекательным и надежным работодателем – в группе компаний ИНК трудоустроено уже около 7 тысяч человек (рост на 25% за прошедший год).

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В течение прошлого года ИНК значительно увеличила количество лицензионных участков – с 24 до 36, в том числе за счет приобретения прав пользования недрами на участки в Красноярском крае – новой для компании территории. Кроме того, в 2017 году ИНК открыла три новых месторождения углеводородного сырья на территории Иркутской области и одно в Республике Саха (Якутия). Всего за последнее десятилетие активной работы по освоению недр Восточной Сибири геологи ИНК открыли 12 месторождений углеводородного сырья. С момента подключения к магистральному нефтепроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» в 2011 году добыча ИНК жидкого углеводородного сырья возросла в 7 раз до 8,5 млн тонн в 2017 году.

Следствием успешной работы Иркутской нефтяной компании является развитие смежных отраслей, рынка труда, повышение доходов консолидированного бюджета Иркутской области, решение социальных проблем северных территорий. В 2017 году ИНК направила 120 млн рублей на реализацию социальных проектов в Иркутской области и Якутии. За последние шесть лет затраты компании на финансирование социальных проектов выросли в пять раз.


<p>Фото: irkutskoil.ru</p>
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