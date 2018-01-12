Более 1,2 млн рублей долга по зарплате вернуло своим работникам сельскохозяйственное предприятие в Иркутской области

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Тулунская межрайонная прокуратура Иркутской области проверила соблюдение требований трудового законодательства в ООО «Монолит» и установила, что предприятие имеет задолженность по заработной плате перед 27 работниками на общую сумму более 1,2 млн рублей.

С целью восстановления трудовых прав работников межрайонный прокурор внес представление руководителю предприятия, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Кроме того, по постановлению прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

Директор ООО «Монолит»оштрафован на 15 тысяч рублей. Задолженность по зарплате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.