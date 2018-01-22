Евгений Богатырев: «Сможет ли биткойн вновь набрать высоту, зависит от крупных держателей»

97% всех биткойнов удерживают 4% криптовалютных кошельков. Поэтому важно выяснить, что собираются делать крупные держатели. Именно от них будет зависеть, сможет ли биткойн вновь набрать высоту. Евгений Богатырёв, управляющий партнер инвестиционного бутика «Богатырёв и партнеры», разбирается в падении криптовалют и напоминает инвесторам о правилах торговли на сверхволатильном рынке.

Что происходит?

– Если смотреть по теханализу, то биткойн с 8 января 2018 года консолидировался в диапазоне 13-14 тыс. долларов. То есть данная криптовалюта зашла в боковик. Но, уже начиная с этой недели, биткойн вышел из зоны консолидации вниз, пробив уровень 13 тыс. долларов, и на текущий момент торгуется на 20% дешевле и опасно приблизился к 10 тыс. долларов (по состоянию на 17.01.2017 на 12-00 мск ). Капитализация крупнейшей из криптовалют упала за месяц на 50%.

Этому событию поспособствовали новости из Китая о том, что они хотят полностью поставить под контроль торговлю криптовалютами и запретить все онлайн-платформы по торговле (как местные так и офшорные платформы). Также правительство Поднебесной сообщило о том, что оно намерено положить конец майнингу биткойнов из-за большого потребления электроэнергии, а также ввиду финансовых рисков.

Все эти новости привели к всплеску волатильности во всех криптовалютах, в том числе и так называемых «альткойнах», которые снижались значительно больше.

Еще одна интересная версия, на которую хочу обратить внимание, заключается в том, что первые контракты на биткойн на Чикагской Бирже (Chicago Board Options Exchange) истекают 17 января. Так как стало известно, что значительная часть Bitcoin принадлежит небольшой группе держателей (Швейцарский банк Credit Suisse опубликовал исследование рынка криптовалют, где выяснилось, что 97% всех биткойнов удерживают 4% криптовалютных кошельков), то возможно, что кто-то из них играет на понижение данной криптовалюты. Мы сможем об этом узнать уже в самое ближайшее время.

Что дальше?

– Мы ожидаем, что рынок останется крайне волатильным в ближайшее время и попытается консолидироваться на данном уровне. Так как рынок сильно подвержен манипуляциям на различных слухах (новости о запретах со стороны Правительства той или иной страны, о регулировании криптовалют), то крайне сложно спрогнозировать цены на ближайшее время. Другой вопрос, что будут делать в данной ситуации крупные держатели («холдеры»). Отчасти от их поведения будет зависеть, сможет ли биткойн вновь набрать высоту.

Что делать?

Мои рекомендации следующие:

1. Если вы инвестируете в биткойн (или другие криптовалюты торгуемые публично на биржах) и покупали его в самом начале роста, то вы уже наверняка смогли заработать на росте курса в десятки раз. Можно продолжать держать перспективные «монеты» на своих счетах в связи с развитием самой технологии «блокчейн» и ожиданиями ее дальнейшего проникновения в нашу повседневную жизнь.

2. Если вы покупали криптовалюту на этапе сильного роста по курсу больше $15 000-18 000, то ни в коем случае не стоит любыми средствами стараться усреднять курс. Особенно это касается тех денег, которые вы не планировали потратить на данный инструмент в принципе.

Как правило, на покупку криптовалют инвесторы выделяют в своих портфелях долю не более 5-10% (это те средства, которые подвержены 100% риску). Хочу напомнить о том, что здесь математика инвестирования следующая: если вы хотите, чтобы ваш актив снова стал стоить столько же после просадки в 50%, то необходимо, чтобы он вырос уже на 100%. Задумайтесь об этом правиле!

3. Не стоит забывать о том, что в периоды высокой волатильности очень сильно растут спреды в так называемых «обменниках криптовалют». Только за последние 2 дня спред на покупку биткойна достигал 20-25% через посредников физлиц (по данным https://localbitcoins.net/ с публичными ценами в период с 16.01 по 17.01). На продажу, соответственно, тоже.

Не стоит становиться «вынужденным продавцом» (или покупателем), продавая или покупая инструмент по любой доступной цене. Так как криптовалютные обменники являются нерегулируемыми площадками, то существует большой риск купить (продать) биткойн по очень невыгодной для вас цене.

4. Не стоит пытаться торговать криптовалютой на заемные средства. С такой высокой волатильностью ваши счета будут очень быстро уходить в минус, да и стоимость заемных средств, по информации трейдеров, достигает величины в десятки процентов.

5. И самое важное, что нужно уяснить всем инвесторам в любые времена: когда дела идут хорошо, а цены высоки, инвесторы бросаются покупать забывая о благоразумии. Затем воцаряется хаос и все стремятся избавится от активов, все те же инвесторы теряют всякое желание рисковать и начинают продавать по бросовым ценам. И так будет всегда.