«Дойные коровы нам не интересны − мы зарабатываем на мегатрендах». Виталий Лебедев рассказал, как зарабатывать 15% годовых в валюте

В какие инструменты инвестируют крупные инвесторы? Чем интересен фондовый рынок США? Как понять, что пора уходить из акций? Об этом и многом другом рассказал Виталий Лебедев, начальник отдела инвестиционных стратегий Компании БКС из Новосибирска, на традиционном бизнес-завтраке, прошедшем 18 января в отеле «Marriott Courtyard Irkutsk».

Фото Н.Понамаревой

На американском рынке еще можно заработать

По словам Виталия Лебедева, рубль для инвестиционных целей в настоящее время не интересен. Хранить сбережения в долларах безопаснее, но нельзя сказать, что сейчас самый удачный момент для покупки этой валюты. Вложения в недвижимость показывают доходность на уровне чуть выше инфляции. В итоге крупные инвесторы выбирают между облигациями и акциями.

Фото Н.Понамаревой

Аналитики Компании БКС считают, что лучшие возможности для заработка предоставляет сейчас фондовый рынок США.

«Для американских акций все складывается хорошо, − говорит Виталий, − действительно, средняя температура (индекс S&P 500) высока, но у нас есть индикатор, позволяющий оценить, насколько рискованно инвестировать в акции. Это кривая доходности по Treasury. Она все еще имеет нормальный вид (чем меньше срок, тем меньше ставка). Поэтому мы считаем, что еще год-полтора американский рынок акций будет расти, и предлагаем клиентам пользоваться моментом».

Фото Н.Понамаревой

87% сделок с прибылью

На бизнес-завтраке Компания БКС представила клиентам одно из самых востребованных своих решений − «Финансовую стратегию США» под управлением Максима Шеина.

Фото Н.Понамаревой

«За гигантскими прибылями мы не гонимся, фиксируем положительный результат, − рассказал Виталий. − Стоп-лоссы устанавливаем на уровне 10% и не используем плечи. Все это позволяет обезопасить капиталы наших клиентов. Стратегия управляется активно, мы совершаем около 50-70 сделок в год со средним удержанием 72 дня». 87% сделок принесли прибыль, средний размер которой составил 5,8%. Среднегодовая доходность всей стратегии составила 15% годовых, а с момента запуска ее в 2014 году − свыше 70% в долларах США.

«Мы постоянно информируем клиентов о том, что происходит на рынке, в компаниях, что происходит со счетами клиентов, − пояснил Виталий. − В отличие от классического доверительного управления, когда клиент получает отчет раз в квартал, у нас все публично. На сайте https://broker.ru/tv можно увидеть актуальную кривую капитала стратегии».

Фото Н.Понамаревой

Директор Иркутского филиала БКС Эдуард Семенов добавил, что в Иркутске «Финансовая стратегия США» тоже пользуется высоким спросом среди клиентов. Интерес к этому продукту объясняется высоким уровнем доходности. Даже те клиенты, которые подключились к нему осенью 2017 года, уже успели заработать.

Как мы это делаем

Как рассказал Виталий Лебедев, инвестиционный департамент оценивает текущую ситуацию, анализирует мегатренды, выбирает привлекательные отрасли, рассматривает детально каждую идею. В общем, использует системный подход, который позволяет контролировать риск и при этом достигать инвестиционных целей.

«Мы составили шорт-лист из около 150 интересных бумаг. За ними мы следим в фоновом режиме. В портфель включаем от 8 до 15 компаний. Держать набор из 50 идей смысла нет, − поделился опытом Виталий. − При тех же рисках доходность будет хуже, а на работу с ними будет уходить много времени».

Фото Н.Понамаревой

«Мы не работаем с отраслями, которые теряют рынок, − рассказал он. − Нам нужны компании будущего, зарабатывающие уже сейчас 15-20% прибыли. Автоматизация производства, машинное обучение, облачные технологии, искусственный интеллект − все это позволит увеличить рентабельность компаний процентов на 30, а людям даст возможность тратить больше времени на развлечения. Это тренд, поэтому в соответствующие отрасли мы инвестируем».

Фото Н.Понамаревой

Компании, работающие на насыщенном рынке, так называемые «дойные коровы», не растут высокими темпами, но показывают стабильно неплохие результаты. По словам Виталия Лебедева, в портфель их включают в качестве защитных бумаг. Порядка 5% средств остается «в деньгах» на случай появления интересных горячих идей.

Эксперт подробно рассказал о них и ответил на вопросы участников бизнес-завтрака. Эдуард Семенов анонсировал приезд Максима Шеина в Иркутск в конце марта.

Фото Н.Понамаревой

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Финансовая стратегия на Facebook.

Зарегистрироваться на закрытый бизнес-завтрак с Максимом Шеиным, а также получить консультацию по вопросам инвестирования можно в офисе Компании БКС и по телефону. Анонс предстоящего мероприятия будет размещен на сайте sia.ru.

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