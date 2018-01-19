Инновации от Примсоцбанка – заявка на ипотечный кредит онлайн

Уверены, Вы давно задумывались о собственном жилье, но не находили время, чтобы прийти в Банк на консультацию. Теперь у вас появилась отличная возможность подать заявку на ипотечный кредит прямо в мобильном приложении или интернет-банке "ПримСоцЛ@йн" без посещения офиса.

Сегодня Примсоцбанк предлагает широкий спектр самых востребованных программ ипотечного кредитования: на покупку недвижимости на первичном и вторичном рынках жилья, рефинансирование ипотечного розничного кредита, кредит под залог недвижимости. Выбирайте интересующую Вас программу, заполняйте короткую заявку в разделе «Заявления, сообщения», и с Вами непременно свяжется специалист нашего Банка. А статус исполнения заявки можно отследить в Личном кабинете.

Более подробную информацию Вы можете получить в отделениях Примсоцбанка и по телефону Единого Контактного Центра 8-800-200-42-02.