Детскую поликлинику №8 в Иркутске достроят летом 2018 года

Фото пресс-службы Заксобрания Иркутской области

Одна из крупнейших детских поликлиник Иркутска – ОГАУЗ ИГКБ № 8 в Ленинском районе – обслуживает более 30 тысяч детей. Однако в связи с приростом населения в районе число пациентов увеличивается. Педиатрические кабинеты работают в три смены с учетом нехватки площадей. Основное здание детской поликлиники расположено в приспособленном помещении на первом этаже панельной пятиэтажки. Об этом сообщает Законодательное собрание Иркутской области.

Ожидается, что уже летом 2018 года больница переедет в новое помещение. Строительство здания, состоящего из трех блоков разной этажности, близко к завершению. Сейчас проводятся работы по отделке помещений, укладке кафельной плитки, покраске стен.

Андрей Лабыгин, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите, отметил, что в больнице предусмотрены два бассейна и отделение восстановительной медицины, включающее спелеотерапию, ингаляторий, помещения ЛФК, теплолечение, фототерапию, кабинет лечения электросном, электролечение. Это позволит проводить реабилитацию детей после перенесенных заболеваний.