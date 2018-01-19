Миллион рублей на оцифровку исторических документов поступит из федерального бюджета в Иркутскую область

Фото: Irkobl.ru

Миллион рублей на оцифровку исторических документов поступит из федерального бюджета в Иркутскую область. Об этом сообщил руководитель архивного агентства Иркутской области Сергей Овчинников.

Средства предусмотрены в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 гг.)». На них планируется перевести в цифровой вид 4000 описей дел государственного архива Иркутской области. Это учётные листы, на которых фиксируются все документы, входящие в какое-либо дело. Они помогут желающим узнать, что хранится в архиве по интересующему их вопросу. Это значительно ускорит проведение исторических исследований.

Перевод документов в цифровой вид в государственном архиве Иркутской области был начат 2012 году в рамках ведомственной целевой программы «Электронный архив особо ценных и ценных документов на 2012-2014 гг.». Для этого было приобретено три специальных цифровых сканера. Чтобы сделать на них снимок, исторические книги и документы не нужно сгибать и повреждать.

Накануне был оцифрован юбилейный миллионный лист. Это страница метрической книги Иркутской Спасо-Преображенской церкви. Сергей Овчинников отметил, что такие документы пользуются наибольшей популярностью у граждан и организаций, которые проводят исторические исследования, так как там содержится данные о рождении, бракосочетании и смерти людей, пишет пресс-служба правительства Иркутской области. От частого использования документы, имеющие минимум столетнюю историю, разрушаются. Наиболее востребованные документы оцифровывают в первую очередь.