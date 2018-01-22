Около 82% мирового богатства достались 1% населения Земли

В традиционном давосском отчете Oxfam отмечается, что состояние богатейших людей планеты за год выросло, и теперь всего 1% населения Земли владеет 82% всех богатств. Состояние 3,7 млрд жителей планеты при этом осталось неизменным.

В Oxfam указывают, что общее богатство миллиардеров с 2010 года увеличилось на 13%. Их состояние увеличивалось в шесть раз быстрее, чем зарплаты обычных рабочих и служащих по всей планете. Авторы доклада объясняют, что самые зажиточные жители планеты разбогатели, в том числе за счет ухудшения условий труда для рабочих и служащих. Одновременно с урезанием прав трудящихся растет влияние крупного бизнеса на принятие государственных решений, а также увеличиваются выплаты основным акционерам.

С нашей точки зрения, в целом авторы отчета правы: капитализм принципиально не сильно изменился за последние сто лет, с поправкой, конечно, на развитие технологий. После распада СССР прекратил существовать социалистический блок, однако экономический базис для реализации идей социальной справедливости остается достаточно прочным. Известный российский политик и экономист Григорий Явлинский когда-то казал, что процент людей, голосующих за левые партии, напрямую связан с процентом бедности. И в этом он, несомненно, прав. Существует высокая вероятность, что в новом столетии социалистическая идея вернется в мир.

Хотя, конечно, у текущего положения дел с распределением мирового богатства есть и объективные причины. Наиболее крупные экономики мира являются капиталистическими, в них доминирует частный сектор. Через фондовый рынок доли основных собственников имеют адекватную оценку. Богатство в промышленно-развитых странах прозрачно и легко поддается учету. На развивающихся рынках ситуация сложней: большая доля теневого сектора. Многие компании оценены с серьезным дисконтом к аналогам из западных стран. А некоторые вообще не торгуются на фондовой бирже. Соответственно, нельзя говорить о справедливой оценке пакета акций основных акционеров.

В России ситуация с социальным неравенством стоит менее остро, чем принято считать. Теневой сектор экономики значителен и грубо оценивается в $300 млрд. К тому же доля государства в ВВП составляет примерно 70%. Это чиновничий капитализм. Каждый выборный цикл звучат популистские призывы вернуть приватизированные в 90-е годы недра народу. Однако доля государства и в нефтяной, и в газовой промышленности является доминирующей. Из крупных нефтяных компаний в России остались частными только «Лукойл» и «Сургутнефтегаз». При этом в России в рамках политики ресурсного национализма действует очень жесткий режим налогообложения нефтяного сектора. Через связку «НДПИ плюс экспортная пошлина» значительная часть выручки нефтяных компаний перераспределяется в бюджет. Из громких залоговых аукционов 90-х только «Норильский никель» остается в частных руках, а активы «Сибнефти» и «ЮКОСа» давно в государственной собственности.

Возвращаясь к теме глобальной экономики, стоит сказать, что мировые финансово-экономические кризисы случаются регулярно. В текущем году будет десять лет знаменитому кризису и краху Lehman Brothers. И у некоторых экспертов очень нехорошие предчувствия касательно 2018 года. Однако ни один кризис не станет поводом для принципиальных изменений в распределении мирового богатства. Крупный бизнес промышленных стран просто переложит свои издержки и убытки на развивающиеся страны и собственный наемный класс. Приватизация прибылей и национализация убытков – так везде и всегда. Поговорка «Пока толстый сохнет, худой сдохнет» остается для глобальной экономики абсолютно верной.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари