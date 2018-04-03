Оксана Лобова, Сбербанк: В 90% случаев бизнес проводит банковские операции удаленно

Свыше 87 тысяч корпоративных клиентов пользуются услугами Байкальского банка Сбербанка. Более чем в 90% случаев они предпочитают экономить свое время и проводят банковские операции удаленно. Поэтому сегодня банк проводит политику по переводу очных операций в удаленные каналы обслуживания. Какие сервисы популярны среди юридических лиц, рассказала Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Чаще всего клиенты обращаются в офисы Сбербанка за внесением или выдачей наличных, заказом справок, оформлением документов, консультациями. Однако все эти операции уже доступны удаленно.

Оксана Лобова: «Например, с помощью Бизнес-карты, которая привязана к расчетному счету, можно: внести наличные через банкомат; расплатиться при оформлении авиа и ж/д билетов в кассах и через интернет (комиссия при 0%); осуществлять представительские расходы; снимать наличные в сети банкоматов. А сервис Сбербанк Бизнес Онлайн уже сегодня позволяет заказать и получить до 10 видов справок».

Конструктор сайтов

Кроме того, Сбербанк позволяет создавать бесплатные сайты для малого бизнеса, позволяя при этом сэкономить не один десяток тысяч рублей. В Байкальском Банке данный сервис уже успели положительно оценить несколько десятков предпринимателей из Якутии, Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

Оксана Лобова: «С помощью нового продукта на платформе YOOM.shop (конструктор сайта) за короткое время клиент может выбрать вариант дизайна и создать свой интернет-магазин с неограниченным количеством товара. Благодаря договоренностям Сбербанка с транспортными компаниями существует возможность организации доставки товаров. Торговая деятельность полностью соответствует требованиям 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», то есть, сервис позволяет без физической печати передавать чеки в налоговую службу и направлять чеки на эл.почту покупателя. Кроме того, реализована возможность приема платежей в интернете без посредников, сложных интеграций и дополнительных затрат. Использование площадки не влияет на тарифобразование и комиссия за проведение платежей не превышает 2%, что соответствует рыночной стоимости интернет-эквайринга. Помимо этого подключение интернет-эквайринга от Сбербанка делает использование площадки бесплатным и по истечении первых трех месяцев».

Аренда онлайн-касс

Кстати, говоря об онлайн-кассах, нельзя не рассказать об еще одной услуге Сбербанка – аренде онлайн-касс. Это альтернатива покупке и это позволяет бизнесу более гибко подходить к развитию.

Оксана Лобова: «Аренда онлайн-касс позволит предпринимателю не только значительно минимизировать первоначальные затраты на приобретение оборудования, но и решит все вопросы, связанные с установкой и обслуживанием этих устройств. Это доступная альтернатива покупке онлайн-касс. Стоимость, в зависимости от выбранной модели онлайн-кассы составит от 1400 рублей в месяц. Эта услуга доступна клиентам Сбербанка, имеющим открытый расчетный счет и использующие услугу эквайринга».

«Личный юрист»

В сервисе «Личный юрист» Сбербанк запустил новый тариф, который позволяет предпринимателям круглосуточно пользоваться юридическими консультациями всего за 2500 руб. в год. Уже в апреле корпоративные клиенты Байкальского банка Сбербанка смогут перейти на этот тариф.

Оксана Лобова: «Новый тариф ‘Предприниматель Лайт’ мы разработали специально для наших клиентов сегмента малого бизнеса. Он позволяет получить доступ к решению юридических вопросов начинающих предпринимателей и действующего бизнеса, при этом есть дополнительная возможность воспользоваться сервисом и при решении бытовых задач. Юридические вопросы являются важной частью повседневной жизни бизнесмена и с учетом запуска нового тарифа мы сделали продукт еще доступнее».

«Бизнес-класс»

Сбербанк совместно с Google при поддержке правительства Иркутской области объявили запустили бесплатную программу развития микро- и малого предпринимательства «Бизнес класс». Принять участие в проекте могут все жители региона, которые стремятся вывести компанию на новый уровень или только планируют открыть свое дело. Регистрация доступна с на сайте business-class.pro. К программе также присоединились соседние регионы — Красноярский край и Республика Бурятия.

Оксана Лобова: «Занятия посвящены основам ведения бизнеса: исследованию рынка, маркетингу, продажам, планированию и финансам. Опытные участники проанализируют слабые и сильные стороны своей компании, оценят финансовые показатели и изучат клиентский опыт. В свою очередь, начинающие предприниматели займутся поиском бизнес-идеи и разработкой пошагового плана развития своего дела.

Сбербанк создает особую экосистему для бизнеса. При этом мы понимаем, что для успешного развития предпринимательства необходимы не только продвинутые банковские продукты, но и доступные сервисы, которые помогут в получении системных знаний и освоении новейших методик ведения своего дела. Уникальность проекта ‘Бизнес класс’ в том, что он содержит минимум теории и максимум практических навыков, применимых в реальном бизнесе. Это доказывают многие истории участников проекта из других регионов, теперь ключ к этим знаниям есть у всех жителей Иркутской области