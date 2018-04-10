Как получить господдержку? Топ-4 способа от эксперта (видео)

Где малому и среднему бизнесу получить дополнительное финансирование? Какие суммы доступны и на каких условиях? О том, как работают институты государственной поддержки бизнеса и с какими стереотипами им приходится бороться, в апрельском номере Газеты Дело рассказала Диляра Окладникова, руководитель Иркутского областного Гарантийного фонда.