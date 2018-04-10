Где малому и среднему бизнесу получить дополнительное финансирование? Какие суммы доступны и на каких условиях? О том, как работают институты государственной поддержки бизнеса и с какими стереотипами им приходится бороться, в апрельском номере Газеты Дело рассказала Диляра Окладникова, руководитель Иркутского областного Гарантийного фонда.
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Как получить господдержку? Топ-4 способа от эксперта (видео)10 апреля 2018
/ СИА /
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