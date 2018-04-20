Александр Кейко, «Фармасинтез»: «Постепенно от затяжных планирований переходим к решению реальных вопросов»

Александр Кейко, генеральный директор АО «Фармасинтез», рассказал о своем мнении насчет послания о положении дел в Иркутской области.

Александр Кейко:

– Мне показалось, что в этом году доклад, который мы услышали, показал, что более содержательной стала сама повестка дня в экономике Иркутской области. Сергей Георгиевич правильно отметил, что раньше доля проблем, о которых были только разговоры, но мало чего делалось в реальности, была намного выше. И мы в своей отрасли тоже чувствуем, что постепенно от каких-то затяжных планирований переходим к решению уже реальных вопросов, к принятию шагов по формированию нормативной базы, по которой мы будем работать в ближайшее время. Или же уточняем параметры тех проектов, которые так или иначе будут реализованы на территории Иркутской области. Поэтому, конечно, сейчас я бы отметил, что намного конкретнее стала повестка дня в Иркутской области в том, что касается экономики.