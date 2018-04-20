Новости

Александр Кейко, «Фармасинтез»: «Постепенно от затяжных планирований переходим к решению реальных вопросов»

20 апреля 2018

Александр Кейко, генеральный директор АО «Фармасинтез», рассказал о своем мнении насчет послания о положении дел в Иркутской области.

Александр Кейко:

Читайте также:

Виктор Ильичев, «ВостСибСтрой»: «Задача строительства 1,5 млн м2 жилья в год в регионе – достижима»
20 апреля 2018
Юрий Логачев: «Новым проектам в лесной отрасли Приангарься дан 'зеленый свет'»
20 апреля 2018

– Мне показалось, что в этом году доклад, который мы услышали, показал, что более содержательной стала сама повестка дня в экономике Иркутской области. Сергей Георгиевич правильно отметил, что раньше доля проблем, о которых были только разговоры, но мало чего делалось в реальности, была намного выше. И мы в своей отрасли тоже чувствуем, что постепенно от каких-то затяжных планирований переходим к решению уже реальных вопросов, к принятию шагов по формированию нормативной базы, по которой мы будем работать в ближайшее время. Или же уточняем параметры тех проектов, которые так или иначе будут реализованы на территории Иркутской области. Поэтому, конечно, сейчас я бы отметил, что намного конкретнее стала повестка дня в Иркутской области в том, что касается экономики.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Послание Губернатора о положении дел в Иркутской области - 2018":
Все материалы сюжета (12)


Реклама на сайте

Опасные "хрущёвки"
Регенерация по-иркутски. Что делать с жилыми домами старых панельных серий?
В Иркутской области проведут инвентаризацию домов 335 серии
Расселение опасных «хрущёвок» в Иркутской области оценили в 150 миллардов рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании