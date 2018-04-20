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Виктор Ильичев, «ВостСибСтрой»: «Задача строительства 1,5 млн м2 жилья в год в регионе – достижима»

20 апреля 2018

Послание губернатора Иркутской области о положении дел в регионе прокомментировал Виктор Ильичев, генеральный директор ЗАО «УК «ВостСибСтрой»:

Виктор Ильичев:

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– Результаты 2017 года, и те планы, которые ставит перед нами Губернатор на 2018 год, – впечатляющие. Есть проекты, в которых принимала участие компания «ВостСибСтрой»: это Диагностический центр в Братске, очистные сооружения правого берега Ангары в Иркутске. В этом году мы будем продолжать работу. Поставлены интересные задачи.

Потребность в жилье существует, и спрос на ипотечные кредиты продолжает увеличиваться. При сохранении ставки ипотеки на том уровне, который сегодня есть, а я очень надеюсь, что она не будет увеличена, спрос на жильё будет расти. Строить жильё, возводить социальные объекты – в планах нашей компании. Та задача, которую поставил Губернатор – строительство 1,5 млн м2 жилья в год – достижима.


/ СИА /
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