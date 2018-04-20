Дмитрий Чернышов: «Точка кипения» - новый для нашего региона уникальный формат инновационной деятельности

Сегодня в Иркутске состоялось открытие «Точки кипения», в котором приняли участие заместитель Губернатора – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов, генеральный директор Корпорации развития Иркутской области Олег Севрюков, заместитель директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Силинг.

Формат пространства коллективной работы «Точка кипения» разработан АСИ и используется с 2014 года. «Точка кипения» - это продвижение новых проектов. В Иркутске она стала тринадцатой в России и двенадцатой, открывшейся в регионах по инициативе представителей власти, бизнеса и образования. Ранее «Точки кипения» заработали в Санкт-Петербурге, Иванове, Петрозаводске, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске, Томске, Ульяновске, Челябинске, Обнинске и Липецке. Организатором «Точки кипения» в Иркутске стала Корпорации развития Иркутской области при поддержке АСИ.

По замыслу создателей, «Точка кипения» призвана объединить на одной площадке студентов, предпринимателей, ученых, педагогов. Здесь они смогут получить новые знания и навыки, возможности для личностного и профессионального роста, ресурсы для формирования социальных и профессиональных связей.

- Убежден, что этот новый для нашего региона уникальный формат инновационной деятельности объединит представителей сферы образования, науки, бизнеса для разработки проектов, которые будут реализованы в здесь, на территории Иркутской области, - сказал в приветственном слове Дмитрий Чернышов. - И ваши проекты сделают Иркутск и Байкальский регион местом, где людям хочется жить, воплощать свои идеи и мечты. А власти региона готовы поддержать ваши начинания. Проекты, которые появятся при содействии «Точки кипения», должны привести к повышению уровня жизни в Иркутской области.

Заместитель директора направления «Молодые профессионалы» АСИ Андрей Силинг отметил, что региональная власть Иркутской области приняла активное участие в создании иркутской "Точки кипения".

- Это говорит о том, что есть потенциал для продуктивного сотрудничества. Представители самых разных сообществ будут встречаться здесь друг с другом, находить новые идеи и создавать совместные проекты. Ведь будущее создается не в одиночку, а коллективно здесь и сейчас. И «Точка кипения» открылась для того, чтобы оно наступило быстрее, - сказал Андрей Силинг.

Сегодня был подписан ряд соглашений - о сотрудничестве в рамках организации деятельности и развития пространства коллективной работы «Точка кипения - Иркутск»: Агентство стратегических инициатив по продвижению проектов и Корпорация развития Иркутской области; о совместной работе по разработке технико-экономического обоснования и инвестиционного плана на строительство цифрового госпиталя и Байкальского научного R&D центра (БайкалБиоМед) между корейской компанией WINNERSGATE и Компанией «Ангара-Интермед»; по совместной работе по разработке технологии производства органического белка из древесной биомассы при использовании остатков деревообрабатывающей промышленности между компанией «Арбиом» (Франция) и Корпорацией развития Иркутской области.

- Благодаря инициативам «Точки кипения» в регионе будут созданы новые отрасли, новая экономика, в том числе, цифровая, будут развиваться биотехнологии, образовательные технологии, которые обеспечат процветание Иркутской области, - отметил Олег Севрюков.