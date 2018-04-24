БКС Банк объявил режим работы офисов в мае 2018 года

В связи с празднованием Дня Весны и Труда 1 мая 2018 года и Дня Победы 9 мая 2018 года и постановлением Правительства РФ от 14.10.2017 № 1250 «О переносе выходных дней в 2018 году», устанавливается следующий режим работы филиалов ФГ БКС:

28 апреля 2018 года (суббота) является официальным рабочим днем.

1 мая и 9 мая 2018 года все офисы БКС Банка работать не будут.

30 апреля 2018 года с 10:00 до 18:00 местного времени будут работать следующие офисы:

ККО «На проспекте Мира», Москва;

ККО «На Новослободской», Москва;

ККО «Павелецкий», Москва;

ККО «Казанский», Санкт-Петербург.

2 мая 2018 года с 10:00 до 18:00 местного времени будут работать следующие офисы:

ККО «На проспекте Мира», Москва;

ККО «На Красной Пресне», Москва;

ККО «Павелецкий», Москва;

ККО «Казанский», Санкт-Петербург;

ККО «Царицынский», Волгоград;

ККО «Парк Орленок», Воронеж;

ККО «Центральный», Екатеринбург;

ККО «Ханские врата», Казань;

ККО «Нижегородский», Нижний Новгород;

ККО «Центральный», Новосибирск;

ККО «Тарские ворота», Омск;

ККО «Камский мост», Пермь;

ККО «Красноармейский», Ростов-на-Дону;

ККО «На Агибалова», Самара;

ККО «На 50 лет Октября», Тюмень;

ККО «На Достоевского», Уфа;

ККО «Центральный», Челябинск.

Московская биржа будет работать по следующему графику:

28 апреля 2018 года является официальным рабочим днем.

30 апреля и 2 мая 2018 года торги проводятся с учётом следующих особенностей:

на фондовом и срочном рынках торги проводятся в обычном режиме;

на валютном рынке проводятся торги по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (расчетами today) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

Обращаем Ваше внимание, что 29 апреля, 1 мая, 5–6 мая и 9 мая 2018 года являются неторговыми днями на всех рынках Московской биржи.

На американских торговых площадках 1 мая и 9 мая 2018 года торги будут проводиться в обычном режиме, в связи с чем трейдеры и персональные брокеры по международным рынкам будут работать.

На европейских торговых площадках неторговый день — 7 мая 2018 года.

Поручения на вывод и перевод денежных средств будут приниматься и исполняться следующим образом:

28.04.2018 — выводы/переводы осуществляются в обычном режиме. Поручения на вывод в размере остатка, поданные 28.04.2018 будут исполнены 3.05.2018;

30.04.2018 и 2.05.2018 — выводы не осуществляются. Поручения на вывод принимаются датой 3.05.2018;

30.04.2018 и 2.05.2018 — принимаются и осуществляются поручения на переводы между площадками и генеральными соглашениями ТОЛЬКО для клиентов, работающих в рамках общего специального брокерского счета (в том числе валютные переводы);

1.05.2018 и 9.05.2018 — выводы/переводы НЕ осуществляются. Поручения на вывод принимаются датой 3.05.2018 и 10.05.2018 соответственно;

с 3.05.2018 и с 10.05.2018 — поручения на вывод/перевод принимаются в стандартном режиме.

Регистрация клиентских данных будет осуществляться с учетом следующих особенностей:

28.04.2018, 3–4.05.2018, 7–8.05.2018 — регистрация клиентов/изменений условий обслуживания осуществляется в обычном режиме;

30.04.2018 и 2.05.2018 — регистрация клиентов/изменений условий обслуживания осуществляется до 16:30 по московскому времени;

1.05.2018, 5–6.05.2018 и 9.05.2018 — регистрация клиентов/изменений условий обслуживания не осуществляется;

с 3.05.2018 и с 10.05.2018 — регистрация клиентов/изменений условий обслуживания осуществляется в обычном режиме.

По вопросам просьба обращаться в службу поддержки клиентов по телефону 8-800-500-70-65 (звонок по России бесплатный).