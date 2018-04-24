В Иркутске отменили международный книжный фестиваль

Второй международный книжный фестиваль отменили в Иркутске, сообщил один из организаторов мероприятия Борис Куприянов на странице в Facebook.

Иркутский международный книжный фестиваль, который должен был состояться с 18 по 20 мая 2018 года, отменен. Как сообщил на странице в Фейсбуке 24 апреля один из организаторов Борис Куприянов, по мнению фонда «Вольное дело» (частного фонда Олега Дерипаска), сейчас проводить его не стоит. «Этому есть вполне рациональное объяснение – компании группы «Базовый элемент» понесли существенные убытки», - написал организатор. Напомним, что против Дерипаски и его компаний Минфин США ввёл санкции.

Организаторы просят прощения не только у иркутян и выразили надежду на то, что в 2019 году фестиваль состоится.