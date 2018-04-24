II международный книжный фестиваль в Иркутске хотят перенести на вторую половину 2018 года

Информацию об отмене Второго международного книжного фестиваля в Иркутске подтвердили в пресс-службе Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело». PR-директор Фонда Елена Вишнякова рассказала, что это произошло по независящим от Фонда обстоятельствам.

«Это связано с решением Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США, которое 6 апреля 2018 года ввело санкции против ряда юридических и физических лиц. В их числе оказались, помимо прочих, компании En+ Group, 'РУСАЛ', 'ЕвроСибЭнерго' и лично Олег Дерипаска, – уточнила Елена Вишнякова. – Поскольку программы Фонда финансируются из личных средств Олега Дерипаски и компаний, попавших в санкционный список, продолжение финансирования благотворительных проектов в ближайшее время оказалось невозможным».

Сейчас обсуждается возможность переноса фестиваля на вторую половину 2018 года.

Напомним, 24 апреля стало известно о том, что Второй международный книжный фестиваль в Иркутске с 18 по 20 мая 2018 года будет отменен. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил один из организаторов мероприятия Борис Куприянов.