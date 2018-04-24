Промсвязьбанк завершил проект по автоматизации взаимодействия с Пенсионным фондом России

Промсвязьбанк расширил ранее внедренную функциональность модуля «RS-Connect. Обмен с ПФР», включив в него выпуск отчетности, сопровождающей электронный обмен сведениями о пенсионных начислениях граждан. Обновленное решение позволит банку полностью удовлетворить требования ПФР, предоставляя ему необходимую информацию о своих клиентах. Модуль разработан компанией R-Style Softlab.

С помощью этого модуля банк сможет формировать и направлять в Пенсионный фонд отчеты следующих видов: ODOV — о выдаче сумм по доверенности; OLOB — об отсутствии обращений; OBKT — о владельцах банковских карт; OPSP — о владельцах счетов переводов; SOST — об обстоятельствах, влияющих на выплату (по запросу на одно лицо или группу лиц).

Проект реализовался в несколько этапов. К июлю 2017 г. и ноябрю 2017 г. в банке последовательно были решены задачи по загрузке реестров из ПФР и по возврату сумм и уведомлений. Затем модуль был доработан под особенности обмена с разными отделениями ПФР.

«Меньше чем за год мы смогли реализовать масштабный проект по автоматизации обмена данных с ПФР. Благодаря качественным решениям R-Style Softlab все это стало возможным. Для банка крайне важно создавать технологическую среду и автоматизировать как можно больше действий в нашей повседневной работе», — прокомментировал Андрей Овсянников, вице-президент по информационным технологиям Промсвязьбанка.

«Наша компания продолжает выполнять взятые на себя обязательства по внедрению программного обеспечения, входящего в линейку RS-Connect, в Промсвязьбанке, — сообщила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — Согласно подписанному в конце прошлого года контракту, в банке уже реализовано онлайн-взаимодействие с ГИС ЖКХ, ПФР и ФНС, на очереди — ФССП, ГИС ГМП и другие государственные информационные системы и госструктуры».