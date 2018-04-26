Смогут ли арендаторы закрытых ТРЦ взыскать убытки? Мнение юриста

Арендаторы площадей в закрытых ТЦ всё еще находятся в состоянии шока и не предпринимают никаких действий для защиты своего бизнеса. Есть ли смысл ждать дальше? И что можно предпринять уже сейчас? Своим мнением на этот счет поделился Дмитрий Драчко, руководитель «Бюро Юристы Иркутска».

Предполагается, что когда предприниматель заходит в ТРЦ, за арендную плату он получит и проходимость, и всю необходимая инфраструктуру. Ответственность за пожарную безопасность лежит на арендодателе, который должен обеспечить соответствие здания всем требованиям, провести необходимые согласования, получить все разрешения.

Нарушения требований о пожарной безопасности, из-за которых арендаторы могут понести убытки, трудно отнести к обстоятельствам непреодолимой силы или к форс-мажору, уверен Дмитрий Драчко. Получается, что арендодатель не обеспечил арендатору возможности вести нормальную предпринимательскую деятельность.

«Однако закон говорит нам, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере, – разъясняет юрист. – Под убытками понимаются либо реальный ущерб – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, либо упущенная выгода – неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено».

Так можно ли взыскать с арендодателя убытки, в частности, упущенную выгоду?

Дмитрий Драчко говорит, что сначала необходимо доказать наличие убытков и их размер, противоправное поведение арендодателя , повлекшее причинение вреда и причинную связь между противоправностью поведения и наступившими убытками. Однако, подчеркивает Дмитрий, это всегда непросто.

«В нашей практике было дело, когда арендодатель целенаправленными действиями лишил предпринимателя доступа в арендованное торговое помещение. Управляющая компания попросту закрыла вход арендатору в его павильон. Тогда нам не без труда удалось доказать все эти три обстоятельства. Особенно непросто оказалось доказать размер убытков. Ведь предпринимательская деятельность ведется на свой риск. Сегодня так, а завтра по-другому. Тогда была назначена судебная экспертиза, в ходе которой аудиторская фирма определила размер неполученного дохода. В итоге сумма упущенной выгоды была взыскана с арендодателя».