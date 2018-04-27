Ещё один торговый центр закрыт в Иркутской области

Усольский городской суд приостановил деятельность торгового центра «Пятачок», находящийся на проспекте Космонавтов, до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба суда.

Напомним, на днях межрайонная прокуратура через суд потребовала приостановить работу торговых центров «Содружество» и «Гермес» в Тулуне. Временно уже закрыты «Сильвер Молл», «Ice People», «Карамель» в Иркутске, «Новая дача» и «Радуга» в Иркутском районе, «Золотой рай» в Черемхово.