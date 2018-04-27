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Ещё один торговый центр закрыт в Иркутской области

27 апреля 2018

Усольский городской суд приостановил деятельность торгового центра «Пятачок», находящийся на проспекте Космонавтов, до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба суда.

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Напомним, на днях межрайонная прокуратура через суд потребовала приостановить работу торговых центров «Содружество» и «Гермес» в Тулуне. Временно уже закрыты «Сильвер Молл», «Ice People», «Карамель» в Иркутске, «Новая дача» и «Радуга» в Иркутском районе, «Золотой рай» в Черемхово.

<p>Фото: usolie.info</p>

Фото: usolie.info


<p>Фото: usolie.info</p>
/ СИА /
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Пожарный беспорядок
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