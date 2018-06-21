Каждому инструменту – свое время: как зарабатывать во время коррекций

Когда рынки на максимумах, инвесторы неизбежно задаются вопросом "что дальше?". Переложиться в депозиты? Сделать ставку на падение? А если рост продолжится?.. О том, какие инструменты имеет смысл использовать на пике и о том, на какие нюансы обращать внимание, рассказал Управляющий директор «БКС Капитал» Франц Хеп на закрытом бизнес-ужине.

Для тех, кого не пугают черные лебеди

2018 год станет еще одним успешным годом для инвесторов в глобальные акции, считают в БКС. Компания находит привлекательные идеи как на европейском и американском рынках, так и рынках развивающихся. Но интереснее всего выглядит рынок США. Доходы корпораций и их бизнесы стали более устойчивыми, лучшие из них диверсифицируются и зарабатывают по всему миру. Это долгосрочное явление, уверены в БКС.

«Мы видим, что у американского рынка есть еще очень хороший потенциал, – говорит Франц Хеп. – Ничто не растет до бесконечности, и никто не знает, когда все закончится. Но мы можем посмотреть на факторы, которые влияют на ситуацию. Что может помешать американскому рынку? Глобальные события, например, которые мы называем черными лебедями. Если все будет плохо, то начнут расти такие активы как золото, серебро, палладий. Драгоценные металлы – самые скучные инвестиции, которые можно себе придумать, – считает Франц Хеп. – Когда вы покупаете их, вы не получаете ни проценты, ни дивиденды. Но если вы верите в конец мира, тогда драгметаллы – ваша инвестиция. Мы такой сценарий не видим, и предлагаем клиентам другие, более интересные инструменты».

Между риском и доходностью

Инструментов на рынке множество. Каждый инвестор выбирает те, который подходят именно ему: по уровню риска, по целевой доходности, по сроку и т.д.

«10% годовых - это много или мало? – спросил Франц Хеп. – Если вы планируете покупать биткоины, то 10% – это очень мало. И совсем неплохо, если мы говорим о депозитах. Как специалисты по финансам, первое, на что мы смотрим – каков риск для клиента, – пояснил он. – Всем известно, что когда мы торгуем акциями, мы принимаем на себя рыночный риск. Если торгуем с плечом, риск растет. У структурных продуктов с полной или частичной защитой капитала уровень риска ниже рыночного».

«Наши клиенты не гонятся за сверхприбылями, – продолжил Франц Хеп, – они, как правило, не специалисты по финансовым рынкам – это бизнесмены, которые умеют зарабатывать деньги и хотят их сохранить. Поэтому сверхагрессивных инструментов у нас нет, а наша задача – услышать, какой целевой доход клиент хочет заработать, и решить, как мы минимизируем риск и увеличим вероятность получить нужный результат».

Фото: А. Федоров

Всему свое время

Важно не только найти "свой" инструмент, его нужно использовать вовремя. Например, депозиты и драгметаллы хороши, когда рынок падает, но во время роста они не дают возможности заработать. Структурные продукты незаменимы, когда рынок корректируется.

«Продукты с защитой капитала – не самая удачная идея для рынка, который сильно растет, – объяснил Франц Хеп. – Если рынок прибавит 40%, вам достанется лишь часть этого дохода. Но во время коррекций это идеальный продукт: вы получаете заранее оговоренный купон, пока базовые активы остаются в границах коридора и в конце срока – свой капитал. Структурные продукты сейчас очень популярны, и разлетаются как горячие пирожки», – добавил он.

Еще один момент, связанный со временем – срок инвестирования. Структурные продукты высоколиквидны, их можно купить и продать в любой момент. Но в интересах инвестора – ориентироваться на более долгий срок – в идеале 5-7 лет.

«Нередко клиенты приходят и говорят: хочу попробовать. К уменьшению капитала не готов, купон пусть будет и еще нужно плечо на российский индекс. Срок на все – полгода, – улыбается Франц Хеп. – Если продукт короткий, и к тому же рынок упал, что иногда случается, у нас очень мало времени, чтобы он успел вернуться до окончания срока. Придется фиксировать убыток. Продукт на несколько лет лучше. И дело даже не в том, что в это время вы получаете купон, – он дает безопасность. Даже если акция упадет на 50%, у нее есть шансы вернуться в диапазон. Не важно, произойдет это через 1,5 года, через 2 или 3 – свой доход вы получите».

Фото: А. Федоров

Лесенка для инвестора

Франц Хеп рассказал о двух формах инвестиций: с защитой капитала и без нее. Если структурный продукт со 100% защитой капитала, то не важно, как будет вести себя рынок – инвестор получит свои деньги обратно. От депозита такой продукт отличается тем, что если рынок растет, клиент получит обратно и капитал, и дополнительный доход, а если рынок снизится, то только капитал, без процентов.

«Пример структурного продукта со 100% защитой – Нота "Лесенка", – продемонстрировал слайд Франц Хеп. – В ее основе корзина акций, в которых мы видим очень сильный потенциал. Продукт рассчитан на 3 года. В конце каждого года стоимость корзины сравнивается с начальными значениями. Размер выплаты определяется по таблице. Например, если прирост составил от 12,5 до 17,5%, инвестор получит 14%. Если вырастет больше, чем на 17,5%, инвестор получит 18%. Если рынок упадет, сработает защита».

По структурным продуктам без защиты капитала предусмотрены регулярные купонные выплаты и функция аutocall. Такие продукты предназначены для инвесторов, готовых к большему риску и предполагают более высокую потенциальную доходность.

«Продукт без защиты капитала называется «Феникс», – рассказал Франц Хеп. – Главная особенность инструмента – принцип начисления инвестиционного дохода: на момент запуска цены акций фиксируются. Далее, каждые три месяца инвестор получает купон, если акции находятся выше зафиксированного порога. Если акция упала больше, купон накапливается, а выплачивается после возвращения акций в обозначенный коридор. Если на момент мониторинга стоимость корзины окажется выше начального уровня, действие продукта прекращается, и инвестор получает изначально вложенные средства плюс купонные выплаты. Если акция закрывается ниже коридора, вы получаете эту акцию по более низкой, чем первоначальная, цене.

Фото: А. Федоров

Bentley от БКС

По итогам 2017 года структурные продукты позволили заработать клиентам БКС в среднем больше 9,5% в рублях и долларах и свыше 18% - в евро. Доходность продуктов, закрывшихся в первом квартале 2018, выглядит еще более впечатляющей: средняя доходность в рублях составила 19,6%, в долларах США – 17% и 13,6% – в евро. Цена входа в продукт – от 100 тысяч рублей. БКС разрабатывает также продукты с индивидуальными параметрами.

«Ноты – это структурный продукт в биржевой оболочке, – пояснил Эдуард Семенов, директор Иркутского филиала БКС Премьер. – То есть, это в первую очередь повышенная ликвидность. Всем ли она нужна? Или лучше купить структурный продукт не в оболочке ноты, но со своими индивидуальными параметрами? Можно, например, изменить коридор: сделать его выше или ниже. Это как с машинами. Есть полностью собранные на конвейере, а есть Bentley, которая доводится руками».

Подводя итог, Франц Хеп рассказал о том, чем отличаются «коробочные» структурные продукты, от тех, которые компания разрабатывает персонально.

«Если вы посмотрите статистику, большинство наших структурных продуктов автоматически закрывается в среднем через 4 месяца. Так происходит потому, что мы выбираем акции, которые могут сильно и быстро вырасти. Это в наших интересах: клиент быстрее заработает и придет еще. А когда мы делаем индивидуальный продукт, клиенты включают в корзину хотя бы одну акцию, которая растет не так быстро – для подстраховки и того, чтобы получать купон подольше».

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