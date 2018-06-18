В МЧС отменили запрет на проверки противопожарного состояния малого и среднего предпринимательства

Глава МЧС России Евгений Зиничев отменил приказ министерства, запрещающий проверки противопожарного состояния субъектов среднего предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Росии.

Фото: bvzd.ru

Как отметили в ведомстве, до настоящего времени в МЧС России действовал приказ, запрещавший не только проверки малого и среднего бизнеса, но и включение в ежегодные планы проведения плановых проверок субъектов МСП. Глава МЧС России отменил приказ МЧС России от 12 сентября 2016 года «О запрещении проверок малого и среднего предпринимательства».

Теперь сотрудники пожарного надзора могут включить в план проведения проверок на 2019 год объекты малого и среднего бизнеса по согласованию с прокуратурой.

В настоящее время периодичность проверки для категории высокого риска составляет один раз в 3 года, значительного риска — один раз в 4 года, среднего риска — не чаще чем один раз в 7 лет, для категории умеренного риска — не чаще чем один раз в 10 лет. В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

При этом основанием для включения плановой проверки в ежегодный план, утверждаемый прокуратурой, является истечение установленного срока, либо дата ввода объекта в эксплуатацию, либо дата последней плановой проверки.

Таким образом, отмена ранее действующего приказа позволит сформировать план проверок в соответствии с федеральным законодательством и обеспечить своевременное выявление нарушений правил пожарной безопасности на объектах предпринимательства.