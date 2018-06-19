ВТБ финансирует деревообрабатывающее производство в Удмуртии

Банк ВТБ в Удмуртской республике открыл ООО ТПК «Восток-ресурс» кредитную линию в размере 720 млн рублей сроком на 5 лет.

Заемные средства будут направлены предприятием на модернизацию деревообрабатывающего производства в поселке Ува Удмуртской республики. Проект предусматривает установку новой высокопроизводительной линии глубокой переработки древесины мощностью 200 тыс. куб. метров готовой продукции пиломатериалов в год.

Руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко отметил: «ВТБ нацелен на поддержку отечественных компаний различных отраслей экономики, производящих продукцию высокого класса. Мы надеемся, что этот проект будет содействовать выходу бизнеса нашего партнера на новый уровень и станет отправной точкой для нашего дальнейшего плодотворного сотрудничества, а также послужит развитию деревообрабатывающей отрасли региона».

Для справки:

ООО ТПК «Восток-ресурс» существует на рынке с 2002 года, образовано на территории бывшего леспромхоза, история которого начиналась с 1937 года. Основной деятельностью компании является производство и продажа пиломатериалов на экспорт и на внутренний рынок.