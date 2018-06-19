В Приангарье у предпринимателя из-за долга по ЖКХ едва не отняли микроавтобус

Индивидуальный предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками в Зиме, едва не лишился микроавтобуса из своего таксопарка за долг по ЖКХ, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

В течение года бизнесмен не оплачивал жилищно-коммунальные услуги. За этот период сумма задолженности превысила 350 тысяч рублей. Ресурсоснабжающая организация обратилась в Саянский городской суд с иском о взыскании суммы долга, который был удовлетворен.

Должник частично вносил денежные средства в счёт погашения задолженности, однако, остаток в размере 130 тысяч рублей в установленные для добровольного исполнения решения суда сроки не оплатил.

Приставы установили, что у мужчины есть микроавтобус. На машину был наложен арест прямо на автовокзале. Не желая передачи своего имущества на реализацию, бизнесмен выплатил долгв полном объёме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Фото: r38.fssprus.ru