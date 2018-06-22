Бюджет Иркутской области 2017 года назван лучшим по доходам за всю историю региона

Фото: irk.gov.ru

Публичные слушания «Об исполнении областного бюджета за 2017 год» прошли в Законодательном Собрании Иркутской области 22 июня. Как отметил заместитель председателя по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Тимур Сагдеев, выступивший модератором мероприятия, необходимость представления губернатором Иркутской области в Законодательное Собрание отчета об исполнении областного бюджета определена законом № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области». Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области.

Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова напомнила, что при подготовке бюджета 2017 года было принято решение вернуться к трехлетнему бюджету, в течение года изменения в закон вносились три раза при уточнении и распределении дополнительных доходов. Объем дохода бюджета –136,6 млрд рублей, рост налоговых и неналоговых поступлений по сравнению с 2016 годом составил 8 %. Объем расходов областного бюджета зафиксирован на уровне 136,8 млрд рублей или плюсом 11 % к показателям 2016 года. Дефицит бюджета составил 184 млн рублей. В сравнении с другими субъектами России Иркутская область занимает 18 позицию по росту доходов консолидированного бюджета. По словам министра, бюджет 2017 года стал лучшим по доходам за всю историю региона. За достижения высоких показателей социально-экономического развития и рост доходов Иркутская область впервые была премирована на 714 млн рублей из федерального бюджета.

Было отмечено, что 99 % бюджета исполнено в рамках реализации государственных программы, также бюджет сохранил свою социальную направленность, доля финансирования социальных мероприятий составила 67 %, в том числе 17,6 млрд рублей было направлено на социальную поддержку, получателями которой являются более 760 тыс. жителей Иркутской области.