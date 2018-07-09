На авиазаводе в Иркутске загорелся анодно-малярный цех

В Иркутске на улице Новаторов ликвидируют пожар, который произошел в трехэтажном здании цеха. Информация о нем была передана на пульт пожарной охраны в 15.20 местного времени.

Пожару присвоен повышенный номер сложности, сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. Есть угроза распространения огня на соседние строения. Погибших, травмированных – нет. На момент прибытия пожарной части Иркутского авиазавода горело 800 кв.м кровли.

В группе «ДТП 38RUS» во Вконтакте очевидцы утверждают, что горит анодно-малярный цех №34. Пользователи отмечают химический запах гари, и что дым видно с плотины.

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