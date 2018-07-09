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На авиазаводе в Иркутске загорелся анодно-малярный цех

9 июля 2018

В Иркутске на улице Новаторов ликвидируют пожар, который произошел в трехэтажном здании цеха. Информация о нем была передана на пульт пожарной охраны в 15.20 местного времени.

<p>Фото: vk.com/irkdtp</p>

Фото: vk.com/irkdtp

Пожару присвоен повышенный номер сложности, сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. Есть угроза распространения огня на соседние строения. Погибших, травмированных – нет. На момент прибытия пожарной части Иркутского авиазавода горело 800 кв.м кровли.

В группе «ДТП 38RUS» во Вконтакте очевидцы утверждают, что горит анодно-малярный цех №34. Пользователи отмечают химический запах гари, и что дым видно с плотины.

Видео: Народный патруль


<p>Фото: vk.com/irkdtp</p>
/ СИА /
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