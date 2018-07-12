Россияне не поедут отдыхать за границу

Число отпускников, не планирующих в 2018 году туристических поездок, резко увеличилось. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса, проводимого исследовательским холдингом Ромир.

В июне 2018 года из числа россиян, предпочитающих отдыхать внутри страны, не планируют изменять своим привычкам только люди, использующие отпуск для санаторного лечения. Их количество незначительно возросло. С 4% в 2015-2017 годах, до 6% в 2018-м, вернувшись на уровень 2014-го.

Довольно стабильной является и та часть населения, которая в силу тех или иных причин, не выезжает в туристические поездки, предпочитая отдых на даче и в гостях у родственников. Тут цифра из года в год колеблется в районе 30%. В 2018 она составила 31%.

На фоне подобной стабильности резко возросло число ответивших, что никуда не поедут и останутся дома. На протяжении нескольких лет процент таких россиян неуклонно снижался. В 2016-м году он и вовсе составлял всего 7%.

В 2018 году 23% россиян заявили, что не планируют никуда ехать. Одновременно с этим снизилось количество тех, кто обычно планировал отдыхать на российских курортах и путешествовать по стране – до 26%. В 2014 – 27%, в 2015 – 38%, в 2016 – 40%.

– Это безусловно сигнал, но тревожный или нет, говорить преждевременно. Россия принимает чемпионат мира по футболу, который длится месяц.Не исключено, что отпуск, проведённый перед телевизором за просмотром футбольных матчей, стал осознанным выбором для значительной частинаселения, – комментирует ситуацию президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милёхин. – Например, за церемонией открытия ипервым матчем сборной, согласно данным проведённого нами исследования, только в Москве следили 43% работающих жителей Столицы.

Сохраняется тенденция по постоянному снижению числа россиян, выезжающих на отдых в зарубежные поездки. По данным опросов в 2014-м году проводили отпуск за границей (включая страны СНГ) 37% жителей России, в 2015-м 28%, в 2016-м планировали поездку только 12%, а в этом году их число упало до 9%. Здесь причины носят в первую очередь экономический характер. Значительное удешевление рубля по отношению к доллару и евро сделало чрезвычайно дорогими туристические поездки за пределы страны. Немаловажными факторами являются также сохраняющиеся опасения насчёт безопасности отдыха в Египте и последствия политического кризиса в отношениях с Турцией.

Число людей, сочетающих разные виды отдыха в период отпусков, несколько увеличилось по отношению к 2016-му году – на 4%. Но до уровня 2014-2015 годов, когда оно составляло 10% и 15% соответственно, по-прежнему не дотягивает.