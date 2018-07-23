Выйти из режима рулетки. Альфа-Банк рассказал, как снизить валютные риски участникам ВЭД

Как зафиксировать курс, не имея денег на счете? Какие задачи можно решить, используя валютный форвард? В каком случае лучше использовать опцион? Об этом рассказал Евгений Смирнов, руководитель направления по продажам продуктов инвестиционного банка (IB) Альфа-Банка на конференции «ВЭД и закон», состоявшейся в конце июня в Иркутске.

Фото предоставлено Альфа-Банком

Зафиксировать курс, не имея денег на счете

Основная часть сделок по покупке и продаже валюты заключается, как известно, на Московской бирже. Евгений Смирнов напомнил участникам конференции о том, что на межбанковском рынке порой находятся более интересные курсы, а с помощью терминала «Альфа-Forex» сделки можно проводить в режиме реального времени. Кроме того, существует инструмент, который позволяет зафиксировать курс покупки или продажи иностранной валюты при отсутствии всей суммы сделки.

«Нас часто спрашивают, можно ли зафиксировать курс, если необходимой суммы денег еще нет на счете, – рассказал Евгений Смирнов. – Полезный инструмент, который позволяет сделать это, – конвертация в лимит или конвертация под частичное денежное покрытие. Вы можете воспользоваться данной услугой даже если ваш валютный контракт находится на обслуживании в другом банке».

Для конвертации под частичное обеспечение компании требуется разместить средства в размере 6% от суммы сделки на специальный счет. Конвертация в лимит позволяет не просто зафиксировать курс, но и получить деньги вперед. В обоих случаях закрыть обязательства по сделке компания должна в течение двух рабочих дней. Банк не взимает комиссию за пользование данной услугой.

Отвечая на вопросы участников конференции, Евгений Смирнов рассказал, что компании, которая не является клиентом Альфа-Банка, для того, чтобы воспользоваться услугой конвертации в лимит необходимо предоставить комплект документов, который позволит банку оценить ее финансовое состояние и способность исполнить обязательства. После подписания генерального соглашения можно будет совершить сделку через терминал или по телефону.

Фото предоставлено Альфа-Банком

Снизить риск, минимизировать затраты

Компании, которые работают с двумя и более валютами, подвержены валютному риску, потому что непредсказуемые изменения курса с одной стороны не позволяют выстроить четкий прогноз по результатам деятельности, а с другой – могут повлечь за собой убытки или недополучение прибыли. Снизить валютный риск, минимизировав при этом затраты, позволяет использование деривативов – производных финансовых инструментов.

«Практика показывает, что импортеры предпочитают покупать валюту заранее либо стараются воспользоваться отсрочкой, которую им предоставляют поставщики – для того, чтобы дождаться более выгодного курса, – рассказал Евгений Смирнов. – Эти способы могут быть эффективными, но они требуют либо отвлечения оборотных средств либо не дают гарантированного результата».

Когда невозможно отказаться

Фото предоставлено Альфа-Банком

Одним из эффективных инструментов хеджирования валютных рисков считается валютный форвард. Форвард – это сделка по покупке или продаже валюты в будущем по заранее оговоренному курсу. Курс можно зафиксировать на срок от недели до пяти лет. В сделке можно указать не точную дату, а период исполнения, например, три месяца. В этом случае в течение трех месяцев в любой день компания будет знать, какой у нее курс.

Особенность валютного форварда в том, что курс, который фиксируется, привязан к текущему курсу и всегда превышает его, а от сделки отказаться невозможно. Банк в случае с форвардом должен гарантировать исполнение компанией взятого обязательства, поэтому либо попросит внести частичное денежное покрытие в размере 15-20% от суммы сделки либо установит лимит кредитования.

«Форвард можно представить с одной стороны как конверсионную сделку, а с другой как кредит, – пояснил Евгений Смирнов. – Например, вы импортер и через месяц вам нужно заплатить вашему иностранному партнеру. Вы можете купить валюту на свои деньги, но так как вы изымаете оборотные средства, вы возьмете рублевый кредит под залог купленной валюты. Сумму, которую вы получите по валютному депозиту, вы заплатите по рублевому кредиту.

Фото предоставлено Альфа-Банком

Вместо этого вы можете использовать аккредитив плюс форвард. Это более выгодная схема работы: рыночные ставки по форварду отличаются от кредитно-депозитной схемы в лучшую сторону, потому что из нее выпадает премия банка. Эта история очень хорошо работает, например, для долларов и юаней, где разница в ставках достигает 2-3 процентных пунктов».

Валютный форвард удобен не только тем, что это более дешевый инструмент. Компания-импортер будет понимать, сколько потратит в рублях, а компания-экспортер сможет зафиксировать размер выручки. По словам Евгения Смирнова, компании имеет смысл использовать валютный форвард, когда она может договориться со своими контрагентами и зафиксировать цену товара.

Фото предоставлено Альфа-Банком

Для тех, кто может передумать

Форвардные контракты подходят далеко не всем участникам ВЭД. Если компании не удается зафиксировать условия с контрагентами, то форвард может оказаться слишком рискованным инструментом. Кроме того, если курс к моменту исполнения сделки будет более выгодным, чем заранее зафиксированный, то компания недополучит курсовую прибыль. Тем, кто хочет зафиксировать курс, но при этом иметь возможность отказаться от сделки, подойдет валютный опцион.

При оформлении опциона так же как и при заключении форвардного контракта можно зафиксировать дату или период сделки, сумму и курс. Но в отличие от форварда, где курс привязан к текущему рыночному, в опционе можно выбрать любой курс, а от сделки впоследствии отказаться. Компания при оформлении валютного опциона должна будет заплатить опционную премию. В отличие от форвардного контракта стоимость опциона выше и премию требуется уплатить сразу, не дожидаясь даты исполнения сделки.

«Опцион – это право купить или продать валюту по желаемому курсу, поэтому никаких обязательств не возникает, и денежного обеспечения, как и лимитов, не требуется, – пояснил Евгений Смирнов. – Однако опцион как право стоит гораздо дороже, чем форвард. Для сравнения, форвард на 1 месяц будет стоить порядка 0,8% от суммы сделки, а опцион – 2,5-3% в зависимости от того, какую валюту вы покупаете. Стоимость обоих инструментов становится сопоставимой по мере удлинения срока».

Отвечая на вопрос участника конференции о том, от чего зависит размер премии за опцион, Евгений Смирнов пояснил, что все зависит от срока, суммы и валюты контракта. Опцион можно сделать более дешевым, если зафиксировать менее выгодный курс.

Рассказывая о ценообразовании, Евгений Смирнов обратил внимание слушателей, что премия за опцион платится не столько банку, сколько первоначальному эмитенту: «Опционы – достаточно рискованное мероприятие, – рассказал он, – поэтому российские банки их не выпускают. Из премии, которую заплатит компания за валютный опцион, большую часть получат первоначальные эмитенты, такие как JPMorgan Chase и Goldman Sachs».

Сосредоточьтесь на глобальных задачах

Отвечая на вопрос портала SIA.RU, о том, какую цель преследует банк, проводя подобные конференции, Евгений Смирнов рассказал: «Отечественные бизнесмены привыкли работать в режиме рулетки на валютном рынке. Банк, когда смотрит на клиента, например, с точки зрения кредитования, обязательно обращает внимание на валютные риски. Если бизнес нестабилен, прибыли чередуются с убытками и собственник не знает, какие показатели у него будут через год, то вероятность принятия положительного решения по кредитованию резко снижается.

Финансовый директор не должен сидеть на валютном рынке в ожидании выгодных курсов, – продолжил Евгений Смирнов, – ему нужно сосредоточиться на глобальных задачах компании. Крупный бизнес может нанять консультантов, которые помогут выстроить грамотную систему управления. В среднем бизнесе таких возможностей, как правило, нет. Поэтому ресурсы, которые предлагают банки, и мы в том числе – хорошее подспорье для компаний. о которых мы рассказываем на встречах с клиентами, позволяют перестать заниматься точечным управлением. Они дают возможность повысить эффективность бизнеса».