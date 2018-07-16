Лондон – Иркутск: мировая премьера новой коллекции Даши Намдакова прошла в галерее Бронштейна

Фото: А. Фёдоров

13 июля в галерее современного искусства Виктора Бронштейна состоялось открытие выставки известного скульптора Даши Намдакова «Другое измерение». Восточное происхождение, российское академическое образование и около десяти лет жизни в Европе слились воедино и позволили художнику создать новые шедевры. Первыми работы увидели жители Иркутска, хотя предполагалось, что сначала скульптуры отправятся в Санкт-Петербург.

Такой подарок городу сделал партнер выставки – Байкальский банк ПАО «Сбербанк». Это не первый проект галереи и банка. Два года назад Сбербанк в рамках акции в честь своего 175-летнего юбилея провел выставку известного бурятского художника Зорикто Доржиева «Теория хаоса».

– Когда нас попросили поддержать проект, мы оперативно среагировали, несмотря на то, что большие компании, как правило, имеют долгий процесс принятия решений. Мы превзошли даже собственные ожидания, и сегодняшняя выставка говорит о том, что невозможное возможно, – заявила на открытии «Другого измерения» Наталия Цайтлер, управляющий Иркутским ГОСБ Байкальского банка ПАО «Сбербанк». – Новая страница творчества Даши Намдакова, художника с мировым именем, чьи экспозиции планируются задолго наперед, начинается с Иркутска, и это высокая честь для нас всех.

Наталия Цайтлер, управляющий Иркутским ГОСБ Байкальского банка ПАО «Сбербанк».

Фото: А. Фёдоров

Всего в Иркутске представлены шесть скульптур из 20. Они были созданы в Лондоне в течение двух месяцев и отлиты в итальянских мастерских. Галерея Бронштейна приложила все усилия, чтобы перехватить премьеру и провести её в Иркутске. Сам автор рад такому стечению обстоятельств, ведь именно в Иркутске – в областном художественном музее – когда-то прошла первая выставка его работ.

– Тогда, конечно, не было и речи о мировой премьере, – рассказал автор выставки Даши Намдаков. – Раньше я считал, что моё искусство будет интересно только Бурятии, Монголии, соседним регионам Сибири. Однако стены иркутского музея дали мне крылья: интерес публики оказался больше и шире, чем я ожидал.

Скульптор признался, что идеи предыдущих работ появлялись, как правило, независимо друг от друга, а в этот раз внезапно сама собой получилась коллекция. Создавая в своей лондонской мастерской одну за другой новые скульптуры, художник два месяца практически не общался с внешним миром. Сейчас Даши Намдаков называет это время вспышкой творческой энергии, а результат плодотворной работы – срезом своего творческого мировоззрения на сегодняшний день:

Даши Намдаков.

Фото: А. Фёдоров

– Я пять лет жил в Италии и уже пять лет живу в Лондоне. Окружение, воздух, среда, еда, музеи, галереи, общение – всё это отразилось на мне. Получился некий коктейль между моим состоянием сейчас, и тем, какой я есть – восточный человек, получивший российское академическое образование. Вот это движение в сторону Европы, не просто путешествие, а жизнь. Просто путешествий не хватило бы, что бы появилась такая коллекция.

Виктор Бронштейн.

Фото: А. Фёдоров

– Всё, что связано с Даши, окрашено мистикой и элементами чуда, – поделился Виктор Бронштейн. – В прошлом году мы совместными усилиями сделали грандиозную скульптуру – «Хранителя Байкала». На этой работе закончился период таланта Даши Намдакова, и начался период гениальности. Скульптуры «Другого измерения» – это новое дыхание, которое он получил после «Хранителя». Эти работы – новый этап творчества, который вдохновляет людей.

В сентябре коллекция отправится из Иркутска в Русский музей в Санкт-Петербурге.