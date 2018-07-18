Сибирь на седьмом месте по размерам зарплат в России

В каких отраслях экономики зарплата в первом полугодии 2018 года росла, в каких — падала, насколько изменились доходы работников разных уровней и профессий, выяснил HeadHunter, проанализировав динамику данных, которые ежеквартально вносят в его онлайн-систему около 800 российских работодателей.

Динамика совокупного дохода по федеральным округам

Одним из главных выводов исследования стал тезис о том, что в первом полугодии 2018 года зарплаты практически не изменились, или выросли всего на несколько процентных пунктов в зависимости от сферы. При этом есть отрасли, которые продемонстрировали отрицательную динамику роста зарплат.

Показатели динамики роста совокупного дохода сильно разнились в зависимости от федерального округа. Так, например, минимум по итогам квартала был зафиксирован в Санкт-Петербурге и ЛО (-2%), а максимум в Северо-Кавказском округе (13%). В число лидеров по росту дохода также вошли Центральный и Северо-Западный (оба по 7%), Сибирский (6%), Приволжский (5%) и Южный (4%) федеральные округа. В таблице также представлены абсолютные значения. Достаточно нетипичная ситуация для рынка, когда в Москве и Санкт-Петербурге не растет зарплата, а в регионах зафиксирован рост.

Зарплатный рейтинг отраслей

Рейтинг отраслей в зависимости от их фактического совокупного дохода предоставил HeadHunter. В рамках этих отраслей также представлены доли компаний с положительным, отрицательным и нулевым изменением зарплат. При этом, анализ проводился по уровням «Ведущий специалист» и «Специалист», не включая начальный уровень и руководителей. Отрицательную динамику роста зарплат показали представители HoReCa (-3,4%) и ИТ (-0,4%), наибольший прирост ТНП непищевые (5%) и ТНП пищевые (3,9%), недвижимость (3,4%), а также химпроизводство и розница (обе отрасли по 3,3%).

Чаще других компаний повышали зарплату специалистам, работающих в отраслях химпроизводство и финансы (58% и 50% компаний соответственно), больше других сокращали зарплаты в ИТ и электронике (33% и 26% соответственно), менее чувствительны к изменениям были подвержены СМИ, маркетинг, реклама, автобизнес и логистика (55%, 55% и 50% соответственно).

Важно отметить на примере ИТ, что даже не смотря на отрицательную динамику всей отрасли, кадры, которые отвечают за разработку ПО, программисты, тестировщики и др. вряд ли почувствовали на себе изменения. Эта профессиональная роль по-прежнему в топе зарплатного рейтинга. Вероятно, в доходе потеряли другие позиции, работающие в ИТ-сфере (это могут быть юристы, экономисты, или, например, курьеры).

Ниже представлены данные, как вели себя компании в рамках отраслей в разрезе положительного, отрицательного и нулевого изменения зарплат. Примечательно, что компании по-разному себя чувствуют даже в пределах одной отрасли. Яркий пример ИТ: 40% компаний в этой отрасли повышали зарплаты, при этом 33% продемонстрировали снижение.

Зарплатный рейтинг в регионах

Уже традиционно в топе зарплат по профобластям лидируют разработчики ПО и специалисты из сферы девелопмента. Также высоко расположились продажи и специалисты, администрирующие базы данных. Меньше всего готовы платить кадрам, отвечающим за обеспечение чистоты и благоустройства, а также за эксплуатацию недвижимости. В рейтинге представлены профобласти без учета Москвы и Санкт-Петербурга.

— Первое полугодие 2018 года не было ознаменовано значительным изменением зарплат. Вероятно, причиной выхода на плато стала стабилизация экономики и сезонность, т.е. не самое подходящее время для пересмотра доходов сотрудников, — комментирует Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений. — Главное изменение связано с небольшим ростом зарплат в регионах, при нулевой динамике в Москве и Санкт-Петербурге, что нетипично для рынка. Также можно выделить разное поведение компаний в рамках одной отрасли, что не дает однозначного ответа, кто растет, а кто падает. Необходимо регулярно анализировать ситуацию на рынке труда, чтобы привлекать и не терять ценных людей.