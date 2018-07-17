Промсвязьбанк вошел в перечень банков для проведения госзакупок

Промсвязьбанк вошел в перечень банков, утвержденных правительством России для работы с государственными закупками. Создание перечня было необходимо для обеспечения надлежащей степени защиты денежных средств, размещаемых участниками закупок на специальных счетах в целях обеспечения заявок для проведения конкурсных процедур.

В уполномоченных банках участники закупок будут открывать специальные счета, на которых смогут храниться средства для обеспечения заявок на участие в электронной форме в открытом конкурсе или в конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, а также закрытых электронных процедурах.

Согласно постановлению правительства, банки, которые могут работать с госзакупками, должны иметь универсальную лицензию и участвовать в системе обязательного страхования вкладов. Помимо этого, кредитная организация должна также соответствовать одному из условий: иметь кредитный рейтинг не ниже уровня «А-(RU)» по шкале АКРА и кредитный рейтинг не ниже «ruA-» по шкале «Эксперт РА»; иметь собственный капитал не менее 100 млрд руб. должен находиться под прямым или косвенным контролем Центробанка или Российской Федерации.